升息顧慮降溫之際美元下跌 關注Fed會議紀錄

自Fed在6月轉趨鷹派以來，美元對強勁的國內數據越來越敏感。路透

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一微跌，上周美國 就業數據有好有壞，緩和投資人對貨幣刺激措施提前結束的疑慮，美元升勢因此受阻。

美國6月新增就業超出預期，但失業率上升，勞動力參與率沒有變化，這表明就業情勢取得了積極進展，但在縮減資產購買或加息之前，聯準會（Fed）還有等待的空間。

美元在亞洲交易時段和歐洲早盤曾一度反彈，但到倫敦午盤，已回落至上周三以來的最低水平。美國市場周一因獨立日假期休市。

美元指數（DXY）微跌0.02%至92.212。美元兌日圓跌0.05%，報110.94日圓，歐元兌美元尾盤持平於1.1863美元。英鎊兌美元漲0.2%，至1.3860美元。

新加坡馬來亞銀行的分析師在一份研究報告中說：「自Fed在6月轉趨鷹派以來，美元對強勁的國內數據越來越敏感，與此同時，一些發達市場和新興市場仍在抗擊疫情。」

本周交易員關注的焦點是Fed周三公布的6月會議紀錄及澳洲央行 周二會議，在政策前景不確定的情況下，兩者都有可能導致匯率脫離數個月來的波動區間。 澳洲央行已暗示將對債券購買計畫和公債殖利率 目標作出決定。

澳洲央行不太可能調整現金利率，但經濟學家預計，央行的3年期公債殖利率目標仍將適用於2024年4月到期的公債，但不會延長至2024年11月到期的公債，央行還會靈活實施債券購買計畫。