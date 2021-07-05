我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

賈西接棒貝佐斯 亞馬遜新時代

財經新聞組／綜合報導
亞馬遜新CEO賈西5日走馬上任，帶領公司迎向後貝佐斯時代。（路透）
亞馬遜新CEO賈西5日走馬上任，帶領公司迎向後貝佐斯時代。（路透）

亞馬遜新任舵手賈西（Andy Jassy）5日走馬上任，從創辦人貝佐斯手中接下執行長兵符，帶領公司迎向後貝佐斯時代。當天賈西也將獲贈額外一批現值逾2億美元股票，未來十年分期撥付，兌現價值將視經營績效而定，鼓勵他領導亞馬遜再創顛峰的象徵意義濃厚。

根據申報文件，亞馬遜將在5日贈予賈西6.1萬股股票，按亞馬遜2日收盤價計算，現值約2.14億美元。但這些股票實際價值取決於未來撥付時的市場交易價格。

這是亞馬遜1994年創立至今首次換執行長。貝佐斯27年前在車庫創立的網路書店，如今已成為市值1.77兆美元的大企業，主要事業從電子商務到雲端運算都全速運轉，這使賈西掌舵看似不費力。

然而，亞馬遜年營收超過4000億美元，平均年成長率30%；賈西領導的雲端事業部門亞馬遜網路服務（AWS），對公司整體獲利貢獻良多，使亞馬遜營業利益在短短的三年內成長逾五倍。要維繫如此壯觀的成果並非易事。

華爾街預期，亞馬遜明年可望超越沃爾瑪、躍為美國年營收最大企業。賈西打造的AWS也超車大多數雲端事業競爭對手，如今營收逾480億美元，超越企業軟體巨人甲骨文和Salesforce，明年可望追平IBM。

亞馬遜的觸角還延伸至連鎖超市、網路藥房，以及估計年營收240億美元的廣告業務。

發展媒體事業的抱負也很大，現在也開發電動遊戲、經營音樂串流服務、製作電影和電視影集。這些事業各不相同，合起來卻能強化Prime會員服務。

簡言之，賈西的任務是讓這些機器持續運轉。但成功經營這麼龐雜的事業也衍生出諸多挑戰。例如，一些備受詬病的商業行為，像是使用賣家的資料設計、偏袒自己的產品，強迫賣家和商業夥伴多多把生意留在亞馬遜生態系等。

這些問題已使亞馬遜成為華府反托拉斯箭靶，倘若面臨分拆命運，賈西將遭遇嚴峻的挑戰─重新改造原本讓旗下各部門為整體公司服務的商業模式。

亞馬遜 營收 雲端

上一則

繼滴滴之後 中國對在美掛牌貨運、招聘平台啟動審查

下一則

理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？

延伸閱讀

亞馬遜進入後貝佐斯時代 新舵手賈西上任獲贈價2億股票

亞馬遜進入後貝佐斯時代 新舵手賈西上任獲贈價2億股票
貝佐斯卸任執行長後 首先要搭火箭遨遊宇宙

貝佐斯卸任執行長後 首先要搭火箭遨遊宇宙
擠下貝佐斯 布蘭森訂11日先上太空 「母親教我絕不放棄前往星際」

擠下貝佐斯 布蘭森訂11日先上太空 「母親教我絕不放棄前往星際」
搶在貝佐斯之前 英富翁布蘭森爵士計畫11日「上太空」

搶在貝佐斯之前 英富翁布蘭森爵士計畫11日「上太空」

熱門新聞

遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
Photo by Aaron Burden on Unsplash

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

2021-07-04 09:55
李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職