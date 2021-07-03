我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股三大指數登新高 能否為國慶添煙火就看Fed

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed

編譯劉忠勇／綜合外電
史坦普500指數漲0.8%收在4,352.34點，連續七日刷新最高收盤水準，也創下1997年中以來最久漲勢。路透
史坦普500指數漲0.8%收在4,352.34點，連續七日刷新最高收盤水準，也創下1997年中以來最久漲勢。路透

美國股市銳不可當，史坦普500指數周五連續七個交易日上漲，帶動三大指數齊步登上歷史新高。在美國迎接國慶日假期和企業財報季前夕，恐怕只有聯準會（Fed）有關縮減購債的討論，能夠阻擋美股再添煙火。

美國6月就業報告確認美國經濟持續以良性步調復甦後，史坦普500指數漲0.8%收在4,352.34點，連續七日刷新最高收盤水準，也創下1997年中以來最久漲勢。

科技股帶領下，那斯達克綜合指數漲0.8%，也收在歷史新高14,639.33點；道瓊工業指數也跟上攻頂腳步，上漲152.82點，5月初以來再度攀抵歷史高峰34,786.35點。

台積電ADR上漲0.5%，追隨費城半導體指數0.6%的漲勢。

一周下來，那指上漲1.9%，史坦普500指數以1.7%漲勢再創輝煌紀錄，道瓊指數漲1%。

美國上個月非農就業人數增加85萬人，對投資人而言，如此增長進一步肯定美國經濟保持復甦之勢，也大致符合Fed主席鮑爾的預測。

Principal Global Investors首席策略師夏西瑪（Seema Shah）說：「從市場觀點來看，這是面面俱到的就業報告，就業人數優於預期，表明復甦持續上升；而失業率上揚，則反映這市場尚有若干疲態，也因此可讓Fed鷹派暫緩出手。」美國6月失業率升至5.9%。

下周三Fed公布的會議紀錄，或許可以找到與會官員最近一次開會討論減碼量化寬鬆（QE）計畫的蛛絲馬跡。

NatWest Markets 外匯策略主管丹格菲（Brian Daingerfield）提醒，從4月會議紀錄的前例來看，6月的會議紀錄也有可能出乎意料。他說，鮑爾在4月Fed會後記者會原本對寬鬆減碼不屑一談，會議紀錄卻說「數位委員」表示，若經濟持續加速進展，日後開會適合開始討論縮減購債。

在新冠肺炎傳染力更強的變種病毒反撲而來的陰影下，史坦普500指數表現令人刮目相看，不僅連漲七天，連續五季且超過5%的漲勢，更是1954年來僅見。

Bespoke 投資集團創辦人希吉（Paul Hickey）指出，1954年也是Fed準備結束超低利率的時期，連五季漲勢中斷後，並未就此一獗不振，反而在接下來一年繼續上漲26%。

指數 美國 就業

上一則

疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

下一則

美IT管理軟體商遭駭客攻擊 約200家企業受害

延伸閱讀

就業報告佳 史指連七漲

就業報告佳 史指連七漲
世界晚報／爾灣華女沐浴中 遭兩非裔男嫌破門搶劫

世界晚報／爾灣華女沐浴中 遭兩非裔男嫌破門搶劫
史坦普500 連6日收盤創新高

史坦普500 連6日收盤創新高
史坦普500指數再創新高 下半年如何先看就業報告

史坦普500指數再創新高 下半年如何先看就業報告

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人