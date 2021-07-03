美股三大指數同登新高 能否為美國慶周加添煙火就看Fed

史坦普500指數漲0.8%收在4,352.34點，連續七日刷新最高收盤水準，也創下1997年中以來最久漲勢。路透

美國 股市銳不可當，史坦普500指數 周五連續七個交易日上漲，帶動三大指數齊步登上歷史新高。在美國迎接國慶日假期和企業財報季前夕，恐怕只有聯準會（Fed）有關縮減購債的討論，能夠阻擋美股再添煙火。

美國6月就業 報告確認美國經濟持續以良性步調復甦後，史坦普500指數漲0.8%收在4,352.34點，連續七日刷新最高收盤水準，也創下1997年中以來最久漲勢。

科技股帶領下，那斯達克綜合指數漲0.8%，也收在歷史新高14,639.33點；道瓊工業指數也跟上攻頂腳步，上漲152.82點，5月初以來再度攀抵歷史高峰34,786.35點。

台積電ADR上漲0.5%，追隨費城半導體指數0.6%的漲勢。

一周下來，那指上漲1.9%，史坦普500指數以1.7%漲勢再創輝煌紀錄，道瓊指數漲1%。

美國上個月非農就業人數增加85萬人，對投資人而言，如此增長進一步肯定美國經濟保持復甦之勢，也大致符合Fed主席鮑爾的預測。

Principal Global Investors首席策略師夏西瑪（Seema Shah）說：「從市場觀點來看，這是面面俱到的就業報告，就業人數優於預期，表明復甦持續上升；而失業率上揚，則反映這市場尚有若干疲態，也因此可讓Fed鷹派暫緩出手。」美國6月失業率升至5.9%。

下周三Fed公布的會議紀錄，或許可以找到與會官員最近一次開會討論減碼量化寬鬆（QE）計畫的蛛絲馬跡。

NatWest Markets 外匯策略主管丹格菲（Brian Daingerfield）提醒，從4月會議紀錄的前例來看，6月的會議紀錄也有可能出乎意料。他說，鮑爾在4月Fed會後記者會原本對寬鬆減碼不屑一談，會議紀錄卻說「數位委員」表示，若經濟持續加速進展，日後開會適合開始討論縮減購債。

在新冠肺炎傳染力更強的變種病毒反撲而來的陰影下，史坦普500指數表現令人刮目相看，不僅連漲七天，連續五季且超過5%的漲勢，更是1954年來僅見。

Bespoke 投資集團創辦人希吉（Paul Hickey）指出，1954年也是Fed準備結束超低利率的時期，連五季漲勢中斷後，並未就此一獗不振，反而在接下來一年繼續上漲26%。