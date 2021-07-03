疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

本周末電影票房可望為疫期以來首度破億。（歐新社）

美國電影票房已進入強勁復甦期，但即將到來的7月4日獨立日周末票房可能難以達到疫情 前水平。

根據Comscore的統計，通常7月假期的周末票房收入在1.5億至2億元間，具體取決於上映的電影和假期日程。

本周末，環球影業推出兩部電影：「寶貝老闆：家大業大」(The Boss Baby: Family Business)和「無限殺戮日」(Forever Purge)；探照燈影業(Searchlight)推出「夏日靈魂」(Summer of Soul)，獨立片商A24全面發行「左拉」(Zola)。

前一部「寶貝老闆」電影首映票房達5000萬元，但票房分析師 預期續集達不到這個數字，許多人不認為它能超越「F9」。這部動作片上周末首映獲得7000萬元的強勁收入，估計在第2周仍可達到3000萬至4000萬元數字。

「無限殺戮日」是該系列第5部續集電影，估計首映周末也可能難以超過2000萬元。該系列第一部電影首映時拿下3400萬元票房，但其第4部續集「殺戮元年」(The First Purge)在2018年僅有1700萬元票房。

大約80%的電影院 本周末全面開放，並且對已接種新冠病毒疫苗的人放寬口罩限制。雖然票房無法完全趕上2019年的票房收入，但分析師相信這股復甦趨勢將繼續朝著正面方向發展。

隨著新片陸續發行和其他一再延後上映的作品，本周末可能是2020年3月新冠疫情爆發迫使電影院關閉之後，第一個票房收入突破1億元的周末。

除「F9」之外，「噤聲II」(A Quiet Place Part II)、「彼得兔兔」(Peter Rabbit 2: The Runaway)、「時尚惡女：庫伊拉」(Cruella)和「紐約高地」(In the Heights)的票房也將繼續累積。然而，這些電影沒有一部上周票房收入突破1000萬元。預計本周將再下降25%至30%，這是正常現象。