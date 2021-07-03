我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

財經新聞組╱綜合報導
本周末電影票房可望為疫期以來首度破億。（歐新社）
本周末電影票房可望為疫期以來首度破億。（歐新社）

美國電影票房已進入強勁復甦期，但即將到來的7月4日獨立日周末票房可能難以達到疫情前水平。

根據Comscore的統計，通常7月假期的周末票房收入在1.5億至2億元間，具體取決於上映的電影和假期日程。

本周末，環球影業推出兩部電影：「寶貝老闆：家大業大」(The Boss Baby: Family Business)和「無限殺戮日」(Forever Purge)；探照燈影業(Searchlight)推出「夏日靈魂」(Summer of Soul)，獨立片商A24全面發行「左拉」(Zola)。

前一部「寶貝老闆」電影首映票房達5000萬元，但票房分析師預期續集達不到這個數字，許多人不認為它能超越「F9」。這部動作片上周末首映獲得7000萬元的強勁收入，估計在第2周仍可達到3000萬至4000萬元數字。

「無限殺戮日」是該系列第5部續集電影，估計首映周末也可能難以超過2000萬元。該系列第一部電影首映時拿下3400萬元票房，但其第4部續集「殺戮元年」(The First Purge)在2018年僅有1700萬元票房。

大約80%的電影院本周末全面開放，並且對已接種新冠病毒疫苗的人放寬口罩限制。雖然票房無法完全趕上2019年的票房收入，但分析師相信這股復甦趨勢將繼續朝著正面方向發展。

隨著新片陸續發行和其他一再延後上映的作品，本周末可能是2020年3月新冠疫情爆發迫使電影院關閉之後，第一個票房收入突破1億元的周末。

除「F9」之外，「噤聲II」(A Quiet Place Part II)、「彼得兔兔」(Peter Rabbit 2: The Runaway)、「時尚惡女：庫伊拉」(Cruella)和「紐約高地」(In the Heights)的票房也將繼續累積。然而，這些電影沒有一部上周票房收入突破1000萬元。預計本周將再下降25%至30%，這是正常現象。

電影院 疫情 分析師

上一則

出遊近疫情前水平 3大陽光沙灘是首選

延伸閱讀

「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影

「玩命關頭9」北美票房破7000萬 成2年來最高票房電影
環球影業 F9 終於進入電影院

環球影業 F9 終於進入電影院
韓電影院出招 自帶桶裝爆米花僅5.6元 他帶大垃圾桶來

韓電影院出招 自帶桶裝爆米花僅5.6元 他帶大垃圾桶來
中國端午檔電影票房 6年來首次未破5億元

中國端午檔電影票房 6年來首次未破5億元

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻