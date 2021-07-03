出遊近疫情前水平 3大陽光沙灘是首選

根據Concur旗下TripIt的最新分析，隨著7月4日長周末到來，旅遊預約數字終於接近疫情 前水平，而且主要目的地集中在溫暖的海岸地區。

TripIt產品資深總監莫伊斯(Jen Moyse)說：「機場、租車和旅館 看來越來接近疫情前的『常態』。」TripIt統計7月4日的預訂數顯示，租車恢復85%，旅館恢復64%。

然而，國內航線僅達2019年訂位量的51%，但仍較去年同期成長146%。而國際航班僅達2019年水平的29%，在意料之中。

莫伊斯說，「接種疫苗讓出遊者更有信心。」並指出在之前TripIt的調查中，超過半數表示接種疫苗是他們再次感到安心搭機的首要條件。

這家旅遊公司發現，3大陽光沙灘：加州、佛州和夏威夷就占本周末所有航班和汽車租賃的四分之一以上。

莫伊斯說，「TripIt的預訂顯示，這些出名的海灘度假勝地自2020年勞動節周末以來一直很受歡迎，因為遊客想要享受溫暖的天氣。」「無論是攝取額外的維生素D或者進行更容易保持社交距離的戶外活動，到海岸度假一直是疫情期間出遊的主流。」

TripIt發現，一旦決定上路，度假的時間也更長了一點。現在，汽車旅館、酒店和度假村的平均住宿天數為4.11天，高於2019年的3.23天；而民宿 的平均住宿天數更長，平均為5.83天，高於2年前的4.12天。

莫伊斯說：「與2019年相比，度假者在酒店多住1天，在度假民宿多住了近2天。」

她補充說：「由於提供的隱私和遠離人群的安全性，在疫情期間民宿度假總是受到青睞。」「在偏遠且沒有那麼多酒店的地方，它們也是方便的住宿選擇。」

而且，有97%的度假者在2019年最多出遊7天，但2021年有超過15%的人停留超過1周，大增6倍。