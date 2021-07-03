我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

出遊近疫情前水平 3大陽光沙灘是首選

財經新聞組╱綜合報導

根據Concur旗下TripIt的最新分析，隨著7月4日長周末到來，旅遊預約數字終於接近疫情前水平，而且主要目的地集中在溫暖的海岸地區。

TripIt產品資深總監莫伊斯(Jen Moyse)說：「機場、租車和旅館看來越來接近疫情前的『常態』。」TripIt統計7月4日的預訂數顯示，租車恢復85%，旅館恢復64%。

然而，國內航線僅達2019年訂位量的51%，但仍較去年同期成長146%。而國際航班僅達2019年水平的29%，在意料之中。

莫伊斯說，「接種疫苗讓出遊者更有信心。」並指出在之前TripIt的調查中，超過半數表示接種疫苗是他們再次感到安心搭機的首要條件。

這家旅遊公司發現，3大陽光沙灘：加州、佛州和夏威夷就占本周末所有航班和汽車租賃的四分之一以上。

莫伊斯說，「TripIt的預訂顯示，這些出名的海灘度假勝地自2020年勞動節周末以來一直很受歡迎，因為遊客想要享受溫暖的天氣。」「無論是攝取額外的維生素D或者進行更容易保持社交距離的戶外活動，到海岸度假一直是疫情期間出遊的主流。」

TripIt發現，一旦決定上路，度假的時間也更長了一點。現在，汽車旅館、酒店和度假村的平均住宿天數為4.11天，高於2019年的3.23天；而民宿的平均住宿天數更長，平均為5.83天，高於2年前的4.12天。

莫伊斯說：「與2019年相比，度假者在酒店多住1天，在度假民宿多住了近2天。」

她補充說：「由於提供的隱私和遠離人群的安全性，在疫情期間民宿度假總是受到青睞。」「在偏遠且沒有那麼多酒店的地方，它們也是方便的住宿選擇。」

而且，有97%的度假者在2019年最多出遊7天，但2021年有超過15%的人停留超過1周，大增6倍。

疫情 旅館 民宿

上一則

就業報告佳 史指連七漲

下一則

疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

延伸閱讀

陳時中：台灣正與諾瓦瓦克斯廠接洽

陳時中：台灣正與諾瓦瓦克斯廠接洽
永齡台積BNT疫苗 可望8、9月進口

永齡台積BNT疫苗 可望8、9月進口
路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議
Delta變種病毒紐約市傳播加速 疫苗是預防關鍵

Delta變種病毒紐約市傳播加速 疫苗是預防關鍵

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻