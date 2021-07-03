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中美科技股 該選哪一邊？

財經新聞組／綜合報導

美國大型科技股重回近期高位，2021年來上漲15%，而CQQQ中國科技ETF則走低。隨著北京以反壟斷為由打擊阿里巴巴等公司，中國科技公司繼續苦苦掙扎。

那麼，投資者應該專注於美股贏家，還是押注走弱的中國科技股？

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，答案取決於中國最新政策背後的原因。

她說，「如果真的只是反壟斷、反競爭，那就可以據理力爭，強調這些股票已反映諸多利空。CQQQ中的大型股現都遠低於其5年和10年本益比水平，讓它們看來可能相對更具吸引力。」

持有騰訊(Tencent)和嗶哩嗶哩(Bilibili)等科技股的CQQQ ETF交易本益比為27倍。在2月曾達到52倍的高點。

桑契斯表示，「如果不止如此，而是中國政府希望讓關鍵企業配合其社會議程，那麼這實際上可能會演變成更大的問題。」

她指出，中國的5年計畫意在鞏固國內基礎、擴大財富創造和提升消費能力。她說，這可能會給本土科技公司帶來壓力，「如果這實際上是迫使工資上漲、推動更廣泛的財富分享和創造財富，那麼這些公司的獲利率可能會發生變化，商業模式可能會改變，我們已經習慣計算的PE可能不再適用。」「這就是目前最大風險。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)同意中國科技股存在長期問題。然而，在上半年疲軟之後，它們可能會出現短期反彈，「從CQQQ的走勢圖來看，它出現一個反向頭肩形態。當然，頭肩形態往往是看跌的，所以反向的頭肩形態是看漲的。」

他說，「它必須突破85元的頸線。如果突破該水平就會讓一些人感到驚訝，並導致中國科技股在幾個月內跑贏大盤。」

CQQQ ETF 2日收81.2元。需再上漲5%才能達到85元。

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