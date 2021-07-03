長周末汽油價 格 7年來同期最高

7月4日長周末汽油價格預計將是7年來同期最高水平，並且預計今年夏末前還會上漲。根據AAA的數據，全國汽油價格2日為平均每加侖3.126元，比一年前此時價格高出近1元。分析師表示，今年夏天每加侖價格可能會再上漲20分以上。這種情形很不尋常，上次是原油飆升至145元時的2008年。

FTC控博通壟斷半導體市場

聯邦貿易委員會(FTC)2日指控電腦晶片供應商博通(Broadcom)非法壟斷半導體零件市場。FTC一致投票通過指控案，新上任的主席肯恩(Lina Khan)未參與投票。與此同時，委員會投票接受將博通簽署的擬議同意令徵詢公眾意見。協議將禁止博通與某些客戶簽訂獨家合約。

波音737貨機迫降夏威夷海岸

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，一架波音737-200貨機在機師回報引擎故障後，2日清晨在檀香山附近海域迫降。美國海岸防衛隊說，2名機師都獲救。FAA表示，Transair 810航班於當地時間2日凌晨1點30分左右緊急迫降。這架貨機於1975年出廠，使用2個普惠(Pratt & Whitney)引擎。

特斯拉 上季交車20萬1250輛

特斯拉2021年第2季交車數達20萬1250輛，略低於預期，但打破第1季創下的紀錄。根據FactSet旗下StreetAccount截至7月2日的估計，預計特斯拉第2季將交車20萬1820輛。本季特斯拉共生產20萬6421輛電動車，其中有20萬4081輛Model 3和Y，還有2340輛Model S和X。

福特汽車上月上季銷售遜預期

由於全球半導體晶片短缺導致大幅減產和庫存限制，福特汽車6月和第2季銷售額低於分析師預期。福特在第2季度售出47萬5327輛汽車，較去年同期增加9.6%；Edmunds預計的銷售額將增加10.5%，而Cox Automotive預計將增加20.5%。6月銷量下降26.9%，其中F系列皮卡下降約30%。

IBM 總裁兼紅帽總裁下台

企業軟硬體製造商IBM總裁懷特赫斯特(Jim Whitehurst)選擇下台，股價大幅下跌。IBM於2019年以340億元收購開源軟體公司Red Hat，為該公司史上最大收購案，於2019年年中完成。出任IBM總裁。懷特赫斯特從2008年到2020年4月擔任Red Hat的總裁兼CEO，之後成為IBM 總裁。