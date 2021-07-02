美上半年新車賣出830萬輛 比去年同期成長32%

美國上半年新車銷售成長逾三成。（路透）

美國 第二季汽車 銷量大增，使上半年新車銷售成長逾三成。但跡象顯示，6月銷售已減緩，顯示在車用晶片供不應求之際，汽車經銷商庫存數量持續下滑。不過分析師和業界主管預期，至少到年底前低庫存、買氣旺的情況可望持續下去。

低利率、政府刺激措施，及新冠肺炎疫情 促使消費者轉向個人交通工具，這三大因素協助支撐美國汽車需求。據J.D. Power估計，上半年新車銷售約比去年同期成長32%，達到830萬輛。

通用汽車（GM）第二季汽車銷售比去年同期大增近40%，與今年第一季相比也成長10%。這家底特律汽車大廠表示，旗下雪佛蘭總銷量勁增31%，雪佛蘭Bolt電動車交車量寫歷來第二季最高紀錄，別克（Buick）頂級SUV上季銷量暴衝86%。

通用汽車首席經濟學家巴克伯格說：「我們預估，今年下半年和2022年的需求將維持暢旺。」

在供應緊繃的情況下，福斯汽車（VＷ）美國銷售締造近半世紀以來最佳的上半年紀錄。目前福斯庫存量約有3.2萬輛，目標是每月銷售3萬輛左右。福斯北美子公司執行長吉奧感嘆：「我們流失了一些銷售機會。」

汽車製造商上季表現大致驗證分析師預測，即新車銷售成長將開始從近幾個月逼近歷史高峰的水準減緩。隨著疫情降溫，美國民眾紛紛迫不及待花用過剩的存款，解放疫情期間積壓已久的購車需求。但令汽車經銷商頭痛的是，全球晶片缺貨問題自冬季以來限縮了汽車生產，導致庫存量不足。

不過，多家車廠和經銷商近幾個月頻傳獲利破紀錄的好消息，主要拜調漲售價和降低成本之賜。分析師和業界主管預期，低庫存、高訂價和買氣旺這種異於常態的組合，可能至少持續到今年底。

第二季豐田的美國汽車銷量比去年同期激增73%至68萬8813輛，超越通用的68萬8236輛，是史上首見，本田上季銷售也比一年前躍增近66%，但兩家日本車廠6月銷量都比5月下滑。