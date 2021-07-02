我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

華爾街看旺油價 美銀估明年漲至每桶100美元

編譯黃嘉洵／綜合外電
原油價格在2021年上半年飆漲逾45％，目前朝每桶80美元邁進。路透
原油價格在2021年上半年飆漲逾45％，目前朝每桶80美元邁進。路透

油價格在今年上半年飆漲逾45％，目前正朝每桶80美元邁進。部分華爾街分析師相信，原油市場有可能在未來幾個月進一步走高，美銀甚至預測油價在明年夏天將重返100美元。

國際基準的布蘭特原油期貨2日盤中下跌0.11%，報每桶75.76美元，在今年截至6月底已漲逾45%；西德州中級原油期貨盤中小跌0.1%，報每桶74.28美元，今年上半年漲逾51.4%。布蘭特原油期貨在6月漲逾8%，布蘭特原油期貨漲逾10%，兩者目前均處於2018年10月以來的高點。

下方為華爾街分析師對油價後市的看法：

●高盛：布蘭特油價將在第3季漲破每桶80美元，需求回升可能使上漲的價格「遠高於」這個水準。

●摩根大通：原油價格「勢必」將在今年第4季漲上每桶80美元。

美國銀行：布蘭特油價有望在明年夏季觸及每桶100美元，將是2014年以來首度重返三位數。

●摩根士丹利：2022年中以前布蘭特原油期貨價格將為每桶75-80美元。

石油輸出國組織（OPEC）、國際能源署（IEA）及美國能源資訊局（EIA）等主要機構均預期，由需求帶動的復甦將在2021年下半年加快腳步。

油價 美國 華爾街

上一則

日韓貿戰快兩年 文在寅：已自主確保原料零件設備供應

延伸閱讀

防疫限制減少 出遊增加 國慶長周末 油價又漲

防疫限制減少 出遊增加 國慶長周末 油價又漲
OPEC+增產不夠力 油價大漲

OPEC+增產不夠力 油價大漲
OPEC+將增產 但效果有限

OPEC+將增產 但效果有限
華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

華爾街股利放送 大摩加發1倍 6大銀行平均調高50%

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕