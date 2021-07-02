華爾街看旺油價 美銀估明年漲至每桶100美元

原油價格在2021年上半年飆漲逾45％，目前朝每桶80美元邁進。路透

原油價 格在今年上半年飆漲逾45％，目前正朝每桶80美元邁進。部分華爾街 分析師相信，原油市場有可能在未來幾個月進一步走高，美銀甚至預測油價在明年夏天將重返100美元。

國際基準的布蘭特原油期貨2日盤中下跌0.11%，報每桶75.76美元，在今年截至6月底已漲逾45%；西德州中級原油期貨盤中小跌0.1%，報每桶74.28美元，今年上半年漲逾51.4%。布蘭特原油期貨在6月漲逾8%，布蘭特原油期貨漲逾10%，兩者目前均處於2018年10月以來的高點。

下方為華爾街分析師對油價後市的看法：

●高盛：布蘭特油價將在第3季漲破每桶80美元，需求回升可能使上漲的價格「遠高於」這個水準。

●摩根大通：原油價格「勢必」將在今年第4季漲上每桶80美元。

●美國 銀行：布蘭特油價有望在明年夏季觸及每桶100美元，將是2014年以來首度重返三位數。

●摩根士丹利：2022年中以前布蘭特原油期貨價格將為每桶75-80美元。

石油輸出國組織（OPEC）、國際能源署（IEA）及美國能源資訊局（EIA）等主要機構均預期，由需求帶動的復甦將在2021年下半年加快腳步。