供給增加 房源短缺開始緩解

房市掛牌數量回升，紓解短缺壓力。（路透）

因新冠疫情 爆發被推升並逐步加劇的史詩級住房短缺情形，最近終於出現緩解。市場供應量增加，這肯定有助於沮喪的買家，從長遠來看，可能會讓房市降溫。

根據Realtor.com的數據，6月新屋掛牌數同比增加5.5%，較5月增加10.9%。在較大城市中，新掛牌量增幅最高的10大市場比一年前增加20%以上。

Realtor.com資深經濟學者拉提尤(George Ratiu)表示：「即使待售房屋仍然嚴重短缺，房價 還在創新高，但6月數據對買家來說是個好消息。」「由於全美賣家以各種價格區間重新進入市場，庫存下降情形比疫情初期出現的急劇下降有所改善。」

庫存激增令人驚訝，因為通常在繁忙的春季之後，新掛牌房屋歷來在5月至6月之間下降。然而，如今房市並沒有遵循例行法則，因為疫情催生了對大型郊區住宅前所未有的爆發需求。

拉提尤說，「看到5月至6月新掛牌數增加的改善顯示，賣家在本季後期進入市場，代表了買家擁有許多新機會，購房改善情形會持續到秋季。」

對於購屋族來說，意外的新增供應無疑是個好消息，許多人一直對競標保持觀望，但房市仍然疲軟。截至5月底，待售房屋庫存年減43.1%，相當於6月傳統單日待售房屋數量減少41.5萬套。然而，這已比3月、4月和5月超過50%的跌幅已見改善。新掛牌房屋數量雖再次增加，但仍遠低於疫情前的6月平均水平。

新增掛牌量增幅最大的城市大多位於中西部。前三名依序為：密爾瓦基增加45%；克利夫蘭增38%；俄亥俄州 哥倫布市增26%。除此之外，向來是房價最昂貴的加州聖荷西，其新房源數量飆升41%。

另一方面，去年可能是紐約最受歡迎的移居目的地的邁阿密，新房源數量下降8%。其他南部城市，如北卡羅來納州Raleigh和田納西州納許維爾也出現大幅下降。