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1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

3動力 Walgreens上季獲利超標

財經新聞組／綜合報導

隨著人們重新外出，Walgreens Boots Alliance表示，民眾開始拍攝護照照片、更新化妝品庫存並捲起袖子準備接種新冠病毒疫苗

這三個驅動銷售的因素導致該公司第3財季獲利高於預期。這家連鎖藥店調升今年財測，因銷售反彈和新疫病毒疫苗普遍接種。

其全球財務長柯霍伊(James Kehoe)表示，該公司已經執行超過2500萬次注射，上季就進行了約1700萬次。

由於投資人擔心疫苗只是短期內提振銷售，Walgreens股價1日大跌。但柯霍伊表示，未來幾個月出現令人鼓舞的跡象，例如商店客流量和可自由支配支出逐步恢復。

疫情最嚴重時期，Walgreens的店面銷售額大幅下降，因為顧客簡化購物流程，多半在網路上或在小型雜貨店購買日常用品，如洗髮水和牙膏等。加上大多數間都戴著口罩，因此基本上就略過了化妝品、感冒和流感藥物等產品。

柯霍伊說，這種情況已經開始改變。與去年同期相較，照片部門銷售額增加54%，美容商品銷售額增加約15%。在其網站和店面中，Walgreens銷售各種與照片相關的物品，包括護照照片和牆壁裝飾，這兩個類別是顧客在重新裝修房屋和規劃旅遊行程的必要事項。

在大西洋對岸，Walgreens的海外業務也出現明顯復甦。其英國連鎖藥店Boots擁有500多個美容品牌，其中包括本財年推出的34個新品牌。與嚴格封鎖期間相較，英國美容產品銷售額年增85%。

柯霍伊表示，從農村到城市，所有區域市場的顧客光顧店面數量都在增加，其中城市店面交易成長最為顯著。在美國，隨著越來越多顧客重回實體店，銷售額成長近7%，購物量下降約5%，不再像疫情危機時那樣搶購庫存。

疫苗 疫情 英國

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