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史指連漲6日 下半年好兆頭

財經新聞組／綜合報導

華爾街下半年正式展開，投資人推升史坦普500指數上漲並續創歷史新高。

史指上漲22.44點或0.55%收4319.94點，為連續第6個交易日創下收盤紀錄，也是首次站上4300點。道瓊工業平均指數上漲131.02點或0.38%收3萬4633.53點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲18.42點或0.13%收1萬4522.38點。

上漲股票遍地開花。能源股領漲，西德州中質原油(WTI)價格上漲至每桶75元。雪佛龍上漲1.4%，為道指表現最好的成份股之一。

服裝公司Nike是另一個贏家，上漲2.27%。然而，即使財報優於預期，Walgreen Boots Alliance仍下跌7.41%，對道指構成壓力。

當周首次申請失業救濟金人數為36.4萬，創疫情時期低點。接受《道瓊》調查的經濟學者預計上周初請失業金人數為39萬人，而前周的初請失業金人數為41.5萬。

此外，供應管理協會(ISM)6月製造業指數顯示擴張，大致符合預期，國會預算辦公室(CBO)調高對經濟成長的估計。

隨著經濟從疫情中重新開放，價值型類股強勁輪動，小型股羅素2000指數上半年上漲逾17%。然而，最近幾周規模較小的公司和價值型類股似乎失去動力，而大型科技股則重新站穩回升。

指數 疫情 失業金

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