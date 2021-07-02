Take-Two跌深 專家看好逆轉

2021年上半年史坦普500指數 和那斯達克 指數連續創下歷史高位，但並非所有股票 都上漲。Take-Two、Penn National Gaming、Clorox和Peloton是過去半年表現最差的個股。

其中哪些個股最可能在下半年逆轉走勢，反向大漲呢？

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，最好是對這些個股進行槓桿操作。至於上揚，他看好Take-Two深具潛力。

他說，「這家網路遊戲公司擁有出色的資產負債表，沒有長期債務，去年收益增加45%，遠期本益比為25，但我們最看好是它市值每年複合成長率超過30%。它是一支非常了不起的個股，而且是一支基本上處於近期低點的成長型個股。」

Take-Two今年來下跌15%，較2月的歷史高點回落18%。

塔特羅表示，「此外在價值型類股，可以選擇Clorox，它最近陷入掙扎，因負債偏高，但其自由現金流繼續增加，非常有趣。」「如果市場繼續擔憂通膨，很明顯地，它的產品具有價格彈性，有能力將漲幅轉嫁給消費者，報酬率上看2.5%。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，Clorox的確深具潛力，「當它跌至180元時，就真的引人注意，可以在此處進場買進，肯定是其技術面的底部。」「如果想找更多的防禦性個股，它可能就是其中之一。」

Clorox今年來下跌11%，1日收報178.85元。

巴魯克說，「Peloton是另一個選擇。它是一家了不起的公司，但只是有點漲過頭了，現在已重回買點。它有個非常多頭的反向頭肩形態，其50日移動均線正在遠離右肩，115元可能是值得買進的價位。」

Peloton在2021年下跌18%，1日收於122.16元。