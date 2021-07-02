我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

Take-Two跌深 專家看好逆轉

財經新聞組／綜合報導

2021年上半年史坦普500指數那斯達克指數連續創下歷史高位，但並非所有股票都上漲。Take-Two、Penn National Gaming、Clorox和Peloton是過去半年表現最差的個股。

其中哪些個股最可能在下半年逆轉走勢，反向大漲呢？

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，最好是對這些個股進行槓桿操作。至於上揚，他看好Take-Two深具潛力。

他說，「這家網路遊戲公司擁有出色的資產負債表，沒有長期債務，去年收益增加45%，遠期本益比為25，但我們最看好是它市值每年複合成長率超過30%。它是一支非常了不起的個股，而且是一支基本上處於近期低點的成長型個股。」

Take-Two今年來下跌15%，較2月的歷史高點回落18%。

塔特羅表示，「此外在價值型類股，可以選擇Clorox，它最近陷入掙扎，因負債偏高，但其自由現金流繼續增加，非常有趣。」「如果市場繼續擔憂通膨，很明顯地，它的產品具有價格彈性，有能力將漲幅轉嫁給消費者，報酬率上看2.5%。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，Clorox的確深具潛力，「當它跌至180元時，就真的引人注意，可以在此處進場買進，肯定是其技術面的底部。」「如果想找更多的防禦性個股，它可能就是其中之一。」

Clorox今年來下跌11%，1日收報178.85元。

巴魯克說，「Peloton是另一個選擇。它是一家了不起的公司，但只是有點漲過頭了，現在已重回買點。它有個非常多頭的反向頭肩形態，其50日移動均線正在遠離右肩，115元可能是值得買進的價位。」

Peloton在2021年下跌18%，1日收於122.16元。

指數 那斯達克 股票

上一則

財經簡訊

下一則

史指連漲6日 下半年好兆頭

延伸閱讀

專家：OPEC+增產與否將採彈性原則

專家：OPEC+增產與否將採彈性原則

專家建議 英國半數人口9月起將接種第3劑新冠疫苗

專家建議 英國半數人口9月起將接種第3劑新冠疫苗
看好旅遊需求 新加坡旅遊局估：郵輪載客率可望回升

看好旅遊需求 新加坡旅遊局估：郵輪載客率可望回升
6月期貨狂跌逾40% 木材泡沫破裂 專家警告通膨威脅仍在

6月期貨狂跌逾40% 木材泡沫破裂 專家警告通膨威脅仍在

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
圖為波克夏副董事長孟格。美聯社

股神老搭檔孟格：北京當局壓制馬雲是對的

2021-06-30 12:20
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
波克夏執行長巴菲特（左）及副事長孟格（右）日前接受CNBC專訪時，均對鄉民交易平台Robinhood持負面看法。美聯社

巴菲特與副手孟格看衰Robinhood

2021-06-30 09:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕