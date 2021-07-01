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6月期貨狂跌逾40% 木材泡沫破裂 專家警告通膨威脅仍在

財經新聞組╱綜合報導
木材價格泡沫已破滅。（路透）
木材價格泡沫已破滅。（路透）

2021年驚人的木材泡沫已經破滅。在今春令人瞠目結舌的大幅反彈後，隨著供應增加、投機交易活動降溫和建築需求放緩，木材價格已回落。

6月木材期貨下跌42%，創1978年以來最糟單月走勢。2021年以來下跌超過13%，為2015年以來首見上半年下跌。本周可望連續第6周下跌，消弭2021年所有漲幅。30日下跌5.2%，至每千板英尺718元左右。

在5月7日的最高點，木材價格收盤創下每千板英尺1670.50元的歷史天價，較2020年4月的新冠疫情低點高出6倍多。

木材長達數月的漲勢迅速逆轉，是因為美國人在經濟重新開放之後再次開始出門度假，減少對住宅進行翻新和建築。面對需求降溫，許多擔心持續通膨的人也對價格的急劇下跌感到欣慰。

Commonwealth Financial Network資訊長麥克米蘭(Brad McMillan)表示：「木材價格下降代表供需失調不會永遠持續下去。」「隨著各行各業的供應商齊心協力，這些短缺將逐漸消失。目前是木材，以後也會出現在其他輸入成本上。」

高盛對通路的調查顯示，由於今年某些商品價格快速上漲、尤其是木材，讓消費者對一些家居改善項目更加猶豫不決。

今年稍早，由於工廠停工導致供應減少、對新建和改良房屋的需求激增，木材價格暴漲。根據全國房屋建商協會(NAHB)的數據，木材短缺一度導致新單屋住宅平均價格上漲近3萬6000元。

炙手可熱的房市也出現成屋短缺的紀錄。4月大約有四分之一的待售房屋是新建的，這是史上最高比率。以往歷史平均而言，新屋約占待售房屋的十分之一。

Bleakley Advisory Group資訊長布克瓦(Peter Boockvar)說：「木材價格仍是新冠疫情前的2倍。」話雖如此，他認為就算木材泡沫可能破裂，並不代表通貨膨脹的威脅並不存在。

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