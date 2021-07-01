巴菲特：疫情衝擊小企業極度不均 遠未結束

傳奇投資人、波克夏控股CEO巴菲特 (Warren Buffett)表示，新冠疫情 的經濟衝擊對小企業的影響不成比例，而其不可預測性遠未結束。

他在接受CNBC專訪時表示：「經濟影響非常不平衡，數十萬或數百萬小企業受到可怕的傷害，但絕大多數大型企業都能安然度過。」

2020年3月，新冠疫情在美國造成致命打擊，導致20兆元的經濟全面停擺。上千家小企業被迫關門大吉，而大型零售商和電商巨頭則接收了這些客戶。

90歲的巴菲特說，「它還沒結束。我的意思是，它是非常不可測的，但對於大多數人和企業來說，它的結果比預期來得要好。這並不是說他們做錯了什麼，只是它摧毀了各個產業和它們的希望。」

波克夏副董事長、巴菲特的長期商業夥伴芒格(Charlie Munger)表示，對於汽車 經銷商等一些企業來說，疫情反而帶來暴利，「它不僅很快回復正常，更創造出意想不到的巨大成功。」「汽車經銷商靠疫情賺進之前想像不到的利潤。」

由於工廠停工和全球晶片短缺，汽車製造商和經銷商的利潤飆升，甚至在新車送到經銷商之前就已賣出。

波克夏汽車是美國最大的經銷商集團之一，擁有超過78家獨營經銷商。該集團還擁有私人包機公司和航空器管理公司BNSF Railway和NetJets。

巴菲特說，他從史上僅見的疫情中學到的最大教訓是：這個世界對必然會發生的緊急情況準備不足，「我了解到人們知道的並不像自以為的那樣多。但能學到的最重要教訓是疫情肯定會發生，而這根本算不上可以想像的最糟事情。」

他說，「之後還會再出現另一場大流行。無論是目前已有的核子、化學、生物以及網路威脅。每一種都有可能。」「我們雖對此做好一些準備，但這不是社會似乎特別能夠去完全掌握的事情。」