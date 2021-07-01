上半年表現佳 史指上漲14%

史坦普500指數 在6月的最後一個交易日收創歷史新高，結束華爾街上半年的強勁表現。

道瓊工業平均指數上漲210.22點或0.61%收3萬4502.51點，主受沃爾瑪和波音表現強勁的提振。史指上漲5.7點或0.13%收4297.5點，連續第5日收漲。那斯達克綜合指數下跌24.38點或0.17%收1萬4503.95點。

30日是2021年第2季最後一天，也是上半年最後一天。史指今年來上漲14%，而那指和道指分別上漲12%。史指本季上漲8%，6月漲逾2%，為連續第5個月上漲，同時也是2019年以來最佳上半年表現。

道指3大贏家是30日上漲2%的高盛，今年來上漲達40%；美國 運通和Walgreens Boots Alliance漲幅均超過30%。

隨著近60%成年人接種疫苗 ，經濟得以快速開放，股市也因而上揚。即使如此，新變種病毒仍引人擔憂，由於疫苗接種速度放緩，一些限制可能必須重新實施，像是強制戴口罩。

上半年表現良好通常預示著下半年也會有不錯表現。根據Refinitiv溯自1950年的統計，只要上半年出現2位數漲幅，道指和史指當年就從未下跌。

30日是IPO最繁忙的一天，由拼車公司滴滴出行領銜，該公司在開盤幾分鐘內暴漲，然後在盤末回跌至IPO價格。