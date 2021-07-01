房貸需求周降近7% 1年半新低

創紀錄的高房價讓越來越多買家望而卻步，最終擺脫疫情引發的房市榮景。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，每周房貸需求也隨之下降，本周下降6.9%，為近一年半以來最低水平。房貸申請案下降5%，年減17%，為2020年5月全面封鎖以來最慢。

車用晶片短缺 福特7月續減產

由於車用晶片持續短缺影響全球汽車 業，福特汽車在7月將大幅削減其北美產量。福特汽車30日表示，將在7月和8月初的不同時間段內停產或減少8家工廠產量，其中包括美國 6家。受影響的產品範圍從福特F-150和Bronco Sport到野馬(Mustang)和探索者(Explorer)。

FINRA罰款羅賓漢 7000萬元

金融業監管局(FINRA)宣布，羅賓漢(Robinhood)將為其系統中斷以及誤導性行銷和交易行為支付大約7000萬元的罰款。這項和解金針對Robinhood在2020年3月出現的技術故障，以及在核准客戶進行期權交易之前缺乏盡職調查以及向客戶提供有關保證金交易等方面的誤導性訊息。

LegalZoom掛牌 估值逾75億元

網路法律平台LegalZoom 30日上市掛牌交易，這是該公司第二次上市，開盤價較發行價高出31%，盤中一度大漲38%，使其估值超過75億元。該公司IPO價格為每股28元，開盤價為每股36.75元。在29日晚間以IPO價格售出約1910萬股股票，募集約7億元。

估Gap Yeezy系列帶進10億營收

富國銀行分析指出，Gap即將發表的說唱歌手威斯特(Kanye West)聯名Yeezy系列明年可能會帶進近10億元的額外銷售額。本月初Gap發表第一個系列產品，限時限量發售價值200元的亮藍色尼龍羽絨夾克。現在這些大衣在二手網站上的售價超過1000元，而且這些產品甚至還沒有正式出貨。

加盟商Ampex收購Au Bon Pain

在美國經營400多家必勝客、肯德基、塔可鐘、Long John Silver和7-11店面的品牌加盟商Ampex Brands，30日宣布收購麵包連鎖店Au Bon Pain。收購於29日完成，交易條款沒有披露，但Ampex取得Au Bon Pain 171家分店的經營權，使該公司收入每年增加約10%。它還取得另外131家店面的加盟經營權。