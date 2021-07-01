OPEC+將增產 但效果有限

油價 在一年多低迷後大幅回升。美國 油價在2020年4月一度轉為負值，為史上僅見。但是隨著經濟重新開放和需求反彈推動油價飆升，西德州中質原油(WTI)本月觸及2年多來新高。30日上漲0.7%至每桶73.43元。

畢馬威(KPMG)全球能源主管梅爾(Regina Mayor)表示：「原油已起死回生，其漲勢真的令人難以置信。」

今年以來原油價格上漲超過50%，創2009年以來最佳上半年表現。梅爾表示，價格飆升主要源自需求增加和供應緊張，「大多數分析師預測，至少在2022年底前全球每天需求量將恢復至超過1億桶，尤其是美國和中國的短期需求激增。」「最清楚的原因就在於該產業歷來投資不足，在石油 和天然氣投資方面比5年前減少30%，光是2020年投資不足金額就達2500億元。」

以美國為例，能源信息署(EIA)的數據顯示，截至6月中旬，美國石油庫存比5年平均水平低6%。

梅爾說，「市場普遍感到供應更加有限，可能不足以滿足被壓抑的需求。這就是推動當前油價上漲的原因。」

但是，她說，一旦更多供應釋放到市場上，油價可能就不會保持如此高點。本周OPEC+成員國會議可能會限制油價進一步上漲。

梅爾表示，「我估計它們每天會再增產100到500萬桶石油。而且在此同時請記住，它們至今仍然沒有達到4月1日會議承諾的額度，也就是到7月底時每天增產210萬桶。我們甚至還看不出這些供應量在市場上發揮作用。」

OPEC+定7月1日舉行會議。成員國包括伊朗、伊拉克、利比亞和沙烏地阿拉伯等國家。