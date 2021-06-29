重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

新冠疫情 讓很多人重新評估人生，尤其是在工作方面。在家裡待了一年多之後，有些人不想回頭通勤上班，他們偏好每周至少有幾天遠距工作的彈性。其他人只是因為厭倦了長時間工作，同時平衡托兒和遠距上學，有時兩者必須同時兼顧。幾乎所有員工都準備好辭呈，看看接下來情勢如何發展。

明尼亞波利斯職涯顧問公司Jump Team創始人兼總顧問雷坦(Maria Reitan)說，「他們要不是在工作上失去成就感，就是改變了人生優先事項順序。」

就業 網站Monster.com最新報告顯示，在被稱為「大辭職」(Great Resignation)的風潮中，高達95%的員工正考慮換工作，92%的員工甚至願意轉行尋找合適的職位。Monster發現，大多數人認為倦怠和缺乏成長機會是推動這些變化的原因。Monster研究和洞察資深副總裁布朗薩克(Scott Blumsack)說：「當大家處於疫情陣痛時，很多人只能低頭屈服；而現在呈現的是另一種自信。」

根據勞工部 數據，光是4月就有400萬人辭職，創下歷史新高。與此同時，求職者有更多選擇機會。勞工部最新統計顯示，職位空缺數達創紀錄的930萬個。布朗薩克說，「這絕對是求職者想要試探性地看看有什麼選擇的原因。」

隨著新冠病毒疫苗接種的興起，重返辦公室的規畫也在增加，這也促使更多員工慎重考慮選擇。根據人力資源公司LaSalle Network的一份報告，在對350多位CEO、人事主管和財務負責人進行的調查中，70%表示計畫最遲在秋天之前讓員工重返辦公室。

LaSalle Network發現，在打算重啟辦公室的公司中，如何管理想要繼續遠距工作的員工是首要問題。雷坦說，「如果出現一波員工離職潮，企業就必須正視這個問題。」根據麥肯錫的另一項調查，現在，90%的組織將結合遠距工作和現場工作。然而，大多數公司表示，它們還沒有確定具體結果會是如何。