疫情加劇 孟加拉鎖國在即 成衣零售面臨缺貨

報告顯示，包括H&M和Levi Strauss在內的服裝零售商 正面臨供應鏈 中斷加劇的風險，因為隨著新冠變種病毒病例激增，南亞地區正在實施嚴格的封鎖措施。

新一波變種病毒病例暴增在印度邊境尤其嚴重，促使孟加拉要求其近1.7億人口7月1日起在家裡待7天。這可能代表當地的工廠也將被迫關閉，停止生產。這是孟加拉歷來最嚴格的封鎖，人們只允許在緊急情況下離家。

史坦普全球市場情報公司業務部門Panjiva的一項最新分析指出，這與疫情初期的趨勢形成鮮明對比。當時孟加拉的服裝製造商遭到歐洲和美洲零售商因經濟封鎖而大量取消訂單。

不過，Panjiva的數據顯示，在疫情期間，出口至美國 的孟加拉成衣商仍相對具有韌性。與2019年同期相比，截至4月30日的前3個月出貨量僅下降1.6%，而同期印度和斯里蘭卡的出口商分別下降10.1%和6.4%。

Panjiva發現，在孟加拉的主要代工零售品牌中，截至5月31日的3個月內，出貨給H&M數量較2019年同期增加13.5%；同期與Levi's相關的出口下降47.8%，而與Calvin Klein母公司PVH相關的出口下降68.7%。

根據Peterson Institute for International Economics去年9月引用美國國際貿易委員會(ITC)數據的分析，隨著中國在服裝等勞力密集產業的競爭力下降，孟加拉正取而代之。

在資源已因多種因素而匱乏之際，額外的供應鏈中斷將重創零售業者。貨櫃短缺和卡車司機短缺已導致庫存積壓數周，而目前正逢零售商為年底假日購物季下訂單以確保貨架供應不絕的關鍵時刻。

零售業者面臨的最大風險是缺貨，逼得客戶另覓他途。

Brooks Running Company CEO韋伯(Jim Weber)表示，該公司目前設定交貨周期約80天，過去只需要40天，「沒辦法，我們必須分散供應鏈。」