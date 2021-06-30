營收 不到100萬 Shopify不抽成

託管網路商店的電商平台Shopify宣布，將降低對其App 商店上推出App的開發商抽取的佣金比率。從8月1日開始，收入未達100萬元的開發商可100%保留所有收入。該公司表示，這個門檻將每年調整。Shopify跟進微軟、蘋果、谷歌和亞馬遜等其他科技巨頭的腳步，調降開發商的抽成費用。

Uber要求員工調配出勤50%

Uber告訴員工，將在今年秋天推出一種混合復工模式，可以讓員工更靈活地選擇出勤地點和時間。該公司要求員工一半的時間留在辦公室。Uber人事長表示，這種分配方式最適合員工及其團隊。例如，這可能意味著一周工作、一周休息，或一周上3天、下周上2天。

6月消費者信心 16個月新高

經濟諮商會最新調查顯示，6月消費者信心指數由5月的120飆升至127.3，為2020年2月以來最高水平；高於接受《路透》調查經濟學者預測的119.0。對汽車和家用電器等耐久財的消費看佳，顯示第2季底時經濟動能強勁。消費者也熱衷於購屋，代表供不應求，房價將繼續快速上漲。

聯航採購270架窄體客機

看好後疫情市場，聯合航空宣布其史上最大飛機訂單：向波音和空中巴士採購270架窄體噴氣客機。聯航打算藉此吸引更多乘客，尤其是舊金山和新澤西州 紐瓦克等沿海航空樞紐的高階旅客。即將採購的Max 10和A321neo是其機隊中最大機型，將利用它們在這些仍有容量限制的市場發展壯大。

Starlink用戶數年內上看50萬

馬斯克表示，SpaceX的衛星網路Starlink「最近」的活躍用戶超過近7萬名，並預計來年將實現快速增加。他在世界行動通訊大會(MWC)的虛擬會議中表示，「我們正朝數十萬用戶的道路前進，在12個月內用戶可能會超過50萬個。」

西南航空促員工獨立日加班

西南航空正在敦促員工於7月初自行輪班並加班，以避免在獨立日周末旅遊激增之下航班中斷。由於惡劣天氣和技術問題，西南航空本月被迫取消數百架班次並延誤其他航班。該公司鼓勵員工在繁忙的長周末假期中加班，對同意對空服、地勤和貨運業務人員提供雙倍薪資。