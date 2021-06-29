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美國熱軋鋼捲又創新高 押注拜登基建案帶旺需求

編譯葉亭均／綜合外電
熱軋鋼捲價格漲勢強勁。路透
熱軋鋼捲價格漲勢強勁。路透

美國熱軋鋼捲價格在28日創新高，這種鋼材主要用於營建和汽車生產，反映投資人看好拜登推動大規模基礎建設推高金屬需求。商品上漲的榮景也使得從避險基金到貿易商都在賺錢，問題在於市場無法確定這股榮景只是疫後的需求短暫回升，或是全球經濟結構的長期變化。

紐約7月交割的熱軋鋼捲28日上漲0.7%至每短噸1,801美元，改寫歷史新高，從美國總統拜登上周四宣布敲定兩黨協議的基礎建設方案以來，熱軋鋼捲漲幅已達2.6%

隨著大宗商品普遍大漲，熱軋鋼捲價格過去一年來已大漲逾兩倍，投資人也押注銅、鐵礦砂上漲，看好美國大舉支出重建鐵路、公路和橋梁，將拉高金屬需求。

拜登上周表示支持由參議院兩黨人士協商的1兆美元基礎建設方案，這套方案內容包括為道路和橋梁等實體基礎建設提供融資，其中5790億美元的新支出案，將對全美電力網、寬頻網路服務、客貨運鐵路等領域做出重大投資。

彭博資訊報導，上一輪的大宗商品周期始於2004年，但在2008年全球金融危機和美國頁岩革命爆發後，商品榮景戛然而止，隨著價格暴跌，大量機構資金流出，許多專業避險基金倒閉。直到今年，從鋼鐵到黃豆等原物料創下多年高點，避險基金、貿易商又喜迎佳績。

這是2008年發生危機之前數年以來，商品榮景首次讓央行為通膨憂心忡忡。隨著油價反彈至每桶75美元，沙烏地和俄羅斯又重新回到了全球能源市場的主宰地位。

依賴原物料進口來滿足數百萬工廠和營建工地需求的中國大陸對此十分緊張，政府嘗試出手壓低價格，威脅打擊投機並釋放戰略庫存。這在一定程度上奏效，銅已經回吐今年全部漲幅，但整體而言，大宗商品走勢依然堅穩，鐵礦砂價格仍接近歷史高點，美國鋼鐵價格今年上漲兩倍，煤價升至13年高位，天然氣價格也在持續攀升。

即便近期回檔，衡量22種原物料價格的彭博商品現貨指數仍較去年3月疫情剛爆發時的低點上漲78%。

高盛集團商品研究主管柯里認為，儘管近期金屬和穀物出現拋售，但商品仍處於長期多頭市場。他表示，商品市場仍有大量投資空間，商品重回潮流，而且尚未吸引到在2004年至2011年榮景期間於商品市場流動的資金。

美國 投資 拜登

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