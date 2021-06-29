臉書推升科技股 史指那指創新高

受臉書 勝訴和科技股普遍走強提振，美股再創新高。

史坦普500指數 上漲9.91點或0.23%收4290.61點，再創收盤新高。而那斯達克指數上漲140.12點或0.98%至1萬4500.51點，同創歷史新高。然而，由於能源和運輸類股承壓，道瓊工業平均指數下跌150.57點或0.44%收3萬4283.27點。

科技股領漲，蘋果和Salesforce上漲超過0.7%。在美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會(FTC)針對臉書的反壟斷訴訟後，臉書上漲4.18%。半導體股是另一個亮點，輝達上漲5.07%，博通上漲2.29%。

航太鉅子波音拖累道指，在監管機構告知其長程飛機不太可能在2023年中後期獲得認證後，波音股價下跌3.39%。CEO卡爾霍恩(Dave Calhoun)本月初表示，預計將於2023年第4季前獲得認證。

大多數天期的國債殖利率 回落，指標10年期國債殖利率下滑至1.48%左右。殖利率與價格成反比。

接下來的重要經濟數據是6月就業報告，勞工部定7月2日發布。經濟學者預計6月非農就業人數增加68.3萬。雖然如此強勁的讀數超越 5月的55.9萬，但仍低於某些人預期在擺脫新冠病毒危機後能夠實現復甦的100萬。