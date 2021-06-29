機場勞工短缺 登機大排長龍

達拉斯國際機場 勞工短缺益趨嚴重，以至於該機場高管提醒商店和餐廳：不要彼此挖角對方員工。

經過1年多的疫情封鎖，大量外出度假的旅客在機場遇到問題，包括：安檢排長龍、辦登機得花數小時，以及在機場買咖啡或炸雞三明治的選擇越來越少。

運輸安全管理局(TSA)提供1000元獎金，作為其在9月底前新增6000名安檢員的誘因。TSA發言人說，目前已雇用大約4000名。由於安檢線太長，德州奧斯汀、南卡羅來納州Myrtle Beach和北卡羅來納州夏洛特的機場最近幾周通知旅客須提前3個小時到達機場。

有些獲得540億元聯邦薪資援助以防止裁員的航空公司，現在開始競相徵才來填補訂位專線和其他業務的空缺。航空業者在疫情期間敦促員工暫時休假或買斷契約以削減成本。但現在卻因人手短缺，被迫減少航班表。

根據勞工部 的報告，美國 上月休閒和酒店工作崗位增加29.2萬個，占5月就業成長一半以上。其中近三分之二來自食品服務和飲酒場所。

挑戰管理階層努力填補這些空缺的趨勢在許多機場更為突出。

願意接受聯邦安檢工作、長途跋涉到機場烹調漢堡或在機場商店賣雜誌的勞工非常昂貴，而且有錢也必未找得到。

穆迪投資者服務公司資深機場分析師赫芬特拉耶(Earl Heffintrayer)表示：「即使在正常時期，也很少有人會想要到機場工作。」

一些機場專賣店業者表示，托兒需求或提高的失業救濟金可能會讓一些潛在勞工不想就業。

赫芬特拉耶表示，自2020年3月以來，3項全國救助計畫向美國機場提供的200億元聯邦援助正在緩解勞工短缺的影響。其中包括美國聯邦航空管理局(FAA)上周宣布的80億元機場補助，其中8億元用於減免機場零售商和食品和飲料營運商租金。