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專家：Fed輕忽通膨 經濟恐衰退

財經新聞組／綜合報導
Fed可能低估通膨，專家預警經濟恐陷衰退。（歐新社）
Fed可能低估通膨，專家預警經濟恐陷衰退。（歐新社）

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，聯準會(Fed)官員低估了通膨，讓美國冒著可能陷入另一場衰退的風險。

Fed主管官員一再堅稱，一旦短期供應鏈瓶頸消除，最近一輪物價壓力就會消退。

但埃里安表示，越來越多證據顯示Fed錯了。

他指出，「我對它們對通膨的看法感到擔憂。」「我每天都看得出通膨不是暫時性的，很擔心Fed未能及時反應，它最終被迫加緊趕上。根據歷史經驗，當出現這種情況時，結果通常很不好。」

如果Fed真的陷入這種境地，它可能被迫提前升息或收緊貨幣政策。

埃里安表示，「歷史經驗顯示，最終會陷入經濟衰退，因為它必須猛踩剎車，而不是慢慢地鬆開油門，一如人們所相信的作法。」

根據國家經濟研究局(NBER)的說法，就技術面而言，經濟仍處於2020年2月開始的衰退中。然而，實質GDP僅比經濟衰退之初水平低一點，並且在第2季數據公布時可能就會超過該水平。

然而，過去通貨膨脹往往是經濟復甦的阻力，最近的數據也證明當前已出現這種相互抵制的狀況。

Fed最愛用的指標：不含高波動性食品和能源的個人消費支出物價指數(PCE)，5月同比上漲3.4%，為1992年以來最高水平，遠高於Fed的目標2%。

而且同期消費者物價指數(CPI)上漲5%，生產者物價指數(PPI)暴漲6.6%，兩者都是金融危機之後最高水平。

但大部分物價壓力來自與經濟復甦特別相關的領域，如二手車價格、機票價格、酒店價格等。

雖然Fed官員認為這些因素在未來幾個月會減弱，但埃里安並不認為如此，而且金融市場似乎也不太在乎。

他說：「如果真的分析通膨數據，你會開始嚴重懷疑通膨是否真的只是短暫過渡。」「但只要Fed認為它只是暫時性的，市場通常就相信了。」

指數 美國 供應鏈

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