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CNBC：策略師談美股選股策略 預期市場震盪

編譯季晶晶／綜合外電
Wilmington Trust的投資策略部門主管Meghan Shue說，經濟復甦仍在持續，有利股市，但預計會出現盤整。美聯社
Wilmington Trust的投資策略部門主管Meghan Shue說，經濟復甦仍在持續，有利股市，但預計會出現盤整。美聯社

財經網站CNBC報導，美國大型信託機構Wilmington Trust的投資策略部門主管Meghan Shue向外界公開她下半年、也就是周四開始的美股選股策略，其中包括拉高景氣循環股的比重，她偏好金融、能源、大宗商品、原物料和工業類股。

Shue說：「我們認為經濟復甦仍在持續，有利股市。」

除非本周出現嚴重拋售，否則美股在今年剩下的6個月，將從創記錄高位出發。史坦普500指數剛結束2月以來最好的一周，收在創新高的4,280.70點，道瓊工業指數本周收漲3.4%，創3月中以來最佳單周表現。以科技股為主的納斯達克指數周五小幅收低，但周線收紅，勁揚2.35%。 

Shue對大盤持樂觀態度，但也預測會有動盪：「我們預計可能出現一些盤整，也可能會回檔。」

Shue管理1,415億美元的資產，對成長型股票，尤其是大型科技股，持中立態度。她認為那是多元化投資組合的關鍵部分，然而，她會避免配置過多，因為預料10年期美國公債殖利率上升將造成逆風。根據Shue的說法，10年期美國公債在未來12 個月內，至少會攀高到2%。

她指出：「科技股確實長期看多，所以，如果我們對利率的觀點成立，可能會遇到一些挑戰。但它是經濟不可或缺的一部分，即使未來幾個月可能會出現一些波動，也別忘記科技股，這一點非常重要。」

Shue預測創紀錄漲勢將在未來六個月內放緩，報酬率大概在低個位數到中個位數間。

她表示：「到目前為止，經濟數據的每個跡象都表明，我們可能處於或剛超過此次周期經濟活動峰值，很可能正進入減速階段。」

但她說這不應該嚇退投資人，因為「減速仍可能高於美國和全球經濟趨勢增長速度。」

目前，Shue減持被認為是防禦類股的消費必需品、公用事業和不動產投資信託（REIT）。

她說：「過去12個月，出現令人難以置信的漲勢，我們顯然已經從谷底反彈。」

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