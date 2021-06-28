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今夏油價漲 駕車遊如何及早規畫？

周芳苑

問：油價似乎在上漲，暑假快到了，我們打算全家駕車出遊，有什麼辦法省油資？

答：目前全美平均油價已上漲到每加侖3元，今夏續漲力道可期。

今年夏天在美國駕車出遊所費不貲；與去年相比，油價漲幅超過50%，許多地區超過每加侖 3元大關。許多人因疫情在家待了一年，就算油價漲，開車上路的需求還是繼續增加。

根據美國汽車協會（AAA），截至6月 2日，全美油價平均每加侖3.041元，遠高於去年平均價每加侖1.978元，不過，各地行情不一，端視地區、加油站、加油時段而定。

GasBuddy汽油分析主管哈安（Patrick De Haan）表示，今年夏天全美油價可能在每加侖2.75元到 3.75元之間徘徊，多半會看到比目前行情高或低0.25元，但不致於創歷史新高。

全美油價已從2020年疫情期間低點往上漲，但今年行情還是比全美2008 年創下的歷史高點4.114元低。

不僅油價走高，加油需求也增加。專家表示，消費者陸續接受新冠疫苗接種，在傳統夏季旅遊旺季出遊倍覺安心；儘管全美最大輸油管Colonial Pipeline關閉導致 5 月份東南部天然氣短缺，但美國汽車協會對外關係主管麥吉（Jeanette C. McGee ）說，油品供應可滿足夏季需求。

專家預計，今年夏天可能碰到的唯一供應問題是缺乏卡車司機可及時運送油品。 因此，消費者可能會注意到某些地區汽油些許短缺，尤其是在熱門的旅遊地附近。

專門提供油價相關訊息的Oil Price Information Service首席石油分析師辛奎格拉納 （Denton Cinquegrana）透過電郵說，總體而言，在全美持續復甦下，煉油、營銷和分銷應足可跟上需求增長，必要時，有足夠備用煉油產能生產更多汽油。倒最後一哩路的運輸問題可能導致今夏加油站缺油。

油價高漲勢不可免，但透過妥善規劃，還是可盡量節省。專家提出以下建議，值得參考：

第一點，多方比較並善用比價應用程式

想要加油時，不要一看到有加油站就冒冒失失開進去加油，最好先打開加油應用程式，快速查看您所在地附近各加油站的價格，寧可多開車幾分鐘、遠離擁擠地區，每次加油往往可節省 5 元或 10 元。

目前較普遍的油價查看程式包括 GasBuddy、Gas Guru 和 AAA TripTik Travel Planner。

第二點，特別留意州界

加州、賓州和伊利諾州向來是油價昂貴的幾個州，如果要開車到這些地方，最好在進入高成本或高稅地區前先加油，可省不少錢。

哈安說，從加州到亞利桑那州，貨比三家，每加侖汽油可節省 25 到 50 美分不等，最多可省 1 元，總之，無論身在何處，都要四處逛逛，尤其是跨越州界時。

相對的，德州、路易斯安那州和密西西比州等油價最低，以6 月 2 日當天行情看，密西西比州平均汽油每加侖 2.705 元，為全美最低，加利州平均價格每加侖 4.204 元，為全美最高，兩者相差懸殊。

第三點，力行節能策略

小小的節能習慣可大幅降低成本、減少燃料對環境的破壞。這些小習慣包括適時調小或關閉空調、集中處理待辦事項以減少駕車出門的次數、以及將不需要的大件物品如汽車頂架移除。

麥吉說，提前計劃把待辦事項集中在一起處理，每天駕車次數應該不會超過一次；此外，盡可能避開交通擁塞和高峰時間，以免塞在路上耗用更多汽油。

如果可能，消費者還可考慮使用最省油的車輛，例如選購動力混合或電動汽車；此外，也可在情況許可下乘坐公共交通工具。

油價 汽車 加油站

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