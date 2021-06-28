非異性戀者 如何跳出框框思維模式 克服財務挑戰？

2015年最高法院決定讓同性婚姻合法化，隨之改變非異性戀者（LGBTQ）族群的金融遊戲規則。選擇結婚的同性伴侶自此可獲聯邦福利，連帶影響投資、稅收乃至於健康保險和遺產規畫。

加州 理財顧問業者Ella Financial Advising 註冊財務規畫師兼創辦人泰勒（Ella Taylor ）表示，法院最新裁決讓許多專為非異性戀者服務的財務顧問一度恐慌，他們過去多半為無法結婚的非異性戀伴侶做規畫；當同性婚姻合法化時，所有為非異性戀族群服務的理財規畫師都以為生意沒了，但事實並非如此。

非異性戀者仍面臨一連串特有的理財挑戰，需要當事人、以及為他們提供理財建議的專人採取非常規理財之道，對非異性戀族群來說 ，很多前提都不一樣，必須跳脫既定框框思考。

非異性戀者通常會面臨三大主要理財障礙，必須設法克服。

用財務和法律文件自我保護

同性婚姻合法化後，非異性戀族群結婚率一直上升，但同性結婚率還是比異性戀低，跨性別和非二元性別（nonbinary，不完全是男、女性別認同）族群的結婚率甚至更低。

泰勒說，很多非異性戀者在成長過程中不曾想過會結婚或過傳統生活，對生活的期盼或想像更為自由，甚至會與各種非傳統的家庭合作，包括三人行（三人伴侶，throuples）。

即使選擇一種不像婚姻那麼正式的安排，仍須確保伴侶關係中的財務面有條不紊。麻州 理財業者 Centinel Financial Group 的財務規畫師阿姆斯特朗（Stuart Armstrong ）說，碰到生病或死亡，需要準備好某些遺產規畫文件，非異性戀伴侶用這些來保護自己至關重要，如不這麼做，法院或家人可能在某些情況下出面干預。

阿姆斯特朗強調，立遺囑並更新任何金融帳戶受益人很重要，假如伴侶間打算將資產留給對方，這些準備不可或缺，可避免遺囑認證和任何可能的家庭糾紛。

萬一伴侶喪失行為能力或生病，財務授權書（financial power of attorney）、生前遺囑（living will）或醫療保健指令（health-care directive）都可提供保障，這些是探視、醫療決定和監護預約的關鍵依據。

在短期開支和長期目標間求取平衡

專家對年輕人的理財建議通常是在追求短期目標（如買房）和長期目標（如退休）間找到平衡，同樣適用於年輕的非異性戀者，但若考慮到非異性戀者面臨的其他費用如組建家庭或接受性別肯定的醫療程序，可能要有所調整。

同性伴侶如想撫養孩子，可能面臨高昂費用，領養和體外受精費用通常上看 4 到 5 位數，代孕更可超過 10萬元。

跨性別者可能更吃力，相關成本通常達數萬元，所幸也許可尋求經濟協助；人權組織The Human Rights Campaign有一份尋找跨性別相關醫療保險 的指南、另有願意負擔性別重置手術的學院和大學名單。

喬治亞州理財業者Family Wealth Management Group創辦人拉圖雷特 （Laura LaTourette)）說，孩子們正在尋找能接受他們的學校，不僅文化方面，也考量健保計畫。

拉圖雷特說，性別確認花費可達 10 萬元，激素治療第一年也可能花 5000 元，許多非異性戀者找朋友、家人或尋求募資網站協助，有些人背負沉重卡債。

泰勒認為，無論如何必須備有應急金，此外，必須考量目標和想要的東西，確保自己照顧好自己。

確保與願意支持的金融機構合作

每逢六月份同志驕傲月（Pride Month），總有大型金融業者祭出奇招吸引非異性戀客戶，釋出善意，但還是要仔細審查哪些金融機構在其他 11 個月也全力支持。

拉圖雷特建議參考人權組織HRC的平等評比，假如某企業評級為 100%，就值得開始深入研究，可查看公司的多元性、公平性和包容性策略，例如，董事會是否有異性戀人士？

在開始與某公司合作前，可先聽員工心聲。 GlassDoor最近一份報告透露，非異性戀者的工作滿意度通常低於異性戀者；員工心聲很具參考價值，好比說，某家銀行刻意發行同志主題的信用卡，其內部員工的評價卻可能很差。

如果打算找理財規畫專人，不妨使用認證理財規畫師板（CFP Board ）搜索工具，搜尋具有非異性戀顧客專業的機構或專人。