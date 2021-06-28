前財長桑默斯：美通膨率 年底逼近5%

美國前財長桑默斯。 （路透）

美國 前財長桑默斯預測，到今年年底美國通膨率會「非常接近」5%，且很有可能影響到通膨預期，因此接下來到年底，債券殖利率 將持續上揚，市場將遭遇亂流。

桑默斯25日在彭博電視節目「Wall Street Week」上表示，「我預測到年底的時候，通膨會逼近5%，但我不相信如果通膨率已經到5%，通膨展望不會受影響。」節目主持人問到下半年展望，桑默斯回答，通膨加速上升將促使交易員推高債券殖利率，可能讓金融市場「面臨較多亂流」。

桑默斯曾多次警告，大規模的財政刺激和貨幣寬鬆政策、加上經濟邁入重啟階段，將帶來龐大的物價上漲壓力，但美國財長葉倫及聯準會 （Fed）至今仍堅持，近期通膨升溫只是一時的現象，很快就會消退。

美國5月消費者物價指數（CPI）與去年同月相比勁揚5%，為13年最大增幅；25日公布的5月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增 3.4%，改寫近30年來最高，儘管大致符合市場預期。

近來美國現任財長葉倫不斷重申，通膨只是暫時現象，今年底通膨率就會回落到2%左右。

而聯準會本月中的決策會後結論，讓市場解讀為轉為「鷹派」，但主席鮑爾之後在國會作證時，顯然又想安撫人心，試圖淡化通膨疑慮，把近來通膨大升歸因於與經濟重啟相關的因素，而這些因素「未來幾個月」將「自行消除」。

不過聯準會內部確實已有歧見，波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格倫25日接受雅虎財經採訪時表示，當美國勞動市場實現充分就業，且通膨達到聯準會目標時，聯準會可能會考慮最早2022年年底升息一次， 「我預期很有可能在明年年底之前看到這種情況，但仍取決於經濟發展是否像我預期的那樣強勁」。

同日，明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里卻說，他預計近期的高通膨的現象不會持續，因為企業會重新調整，以適應更快速的增長。他也預測，美國人會在秋季大舉重返就業市場。羅森格倫和卡斯哈里今年都沒有決策投票權。過去一周來，包括聖路易斯聯準銀總裁博拉德、亞特蘭大和達拉斯聯準銀總裁，也都在公開場合提到了通膨持續上升的風險。