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百威英博：消費者渴回飲酒常態 雞尾酒成長快速

財經新聞組╱綜合報導
消費者想恢復以往的飲酒習慣。（路透）
消費者想恢復以往的飲酒習慣。（路透）

即將離任的百威英博(Anheuser-Busch InBev)CEO布里托(Carlos Brito)表示，隨著美國各地開始接種新冠病毒疫苗，酒吧和餐廳的內用限制減少，人們開始渴望恢復疫情前的飲酒習慣。

他指出，「在疫苗推出後，某些州已帶頭開放，消費者也對這種新常態出現熱情反應。」「很多新常態就像以往一樣，人們渴望回到舊常態。」

布里托在領導全球最大啤酒釀造商15年後，將於7月1日卸任。他表示，AB InBev正調整其供應鏈，以「更平衡地」生產瓶裝啤酒和生啤酒，並預計家庭消費將不再扮演重要的消費角色。

他指出，在疫情期間，家庭已成為生活、娛樂和工作「中心」，並肯定該公司對這種變化的回應，「供應鏈中的銷售員反應必須非常敏捷、非常靈活。」「通路、包裝、品牌間的配置出現重大轉變，因為消費者無法在酒吧和餐館採購，所以不得不求助於雜貨店，並找到如何取得最喜歡產品的方式。」

AB InBev股價在過去12個月上漲約50%，今年以來上漲逾7%。

這家酒商還見證了布里托所稱「第四類」飲料的出現，包括葡萄酒、啤酒和雞尾酒飲料的交集。即飲雞尾酒是成長最快的產品，飲料公司和產業專家預測其將進一步成長。

布里托說，「這是個驚人的產品。它正在成長，且滿足特定消費者對低卡路里、低碳水化合物、無麩質的需求，而且不分性別。」「這對我們而言很棒，因為它商機無限。」

啤酒消費量近年一直在下降，因為消費者多半選擇蘇打水或罐裝雞尾酒等替代品，若非少喝就是根本不喝。百威英博為此發表新產品如 Bud Light Seltzer，以適應不斷變化的口味。

該公司北美業務負責人杜克里斯(Michel Doukeris)將接任布里托。

疫情 供應鏈 疫苗

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