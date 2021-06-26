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Nike財測勝預期 股價觸新高

財經新聞組╱綜合報導

Nike預測其北美業務將從新冠病毒疫情的低點反彈，全年銷售額將超過500億元。股價因而飆升逾15%，創下歷史新高。

Nike管理層表示，大中華區銷售似乎正在改善，對重獲當地客戶信任的能力充滿信心。由於西方品牌對新疆涉嫌強迫勞動表達擔憂，大陸輿情威脅進行抵制。

Nike CEO唐納霍(John Donahoe)在財報電話會議上說：「強勢品牌只會變得更強大，未來每季都會更明顯。」

Nike股價25日收報154.35元，市值超過2110億元。上次高點出現在12月21日的147.95元。

以全球而論，越來越多人開始重新社交活動，Nike預見購物者紛紛購買新款運動鞋和時尚前衛的運動服。該公司旗下Jorda 品牌一直是個特別的亮點。

截至5月31日當季，Nike總營收從一年前的63.1億元幾乎翻倍成長，達到123.4億元，超過華爾街預期10億美元。在最大的北美市場，銷售額翻了一倍多，達到創紀錄的53.8億元。

在Nike公布樂觀的第4財季業績後，Cowen & Co.分析師克南(John Kernan)將其目標價從145元調升至181美元。克南表示，該公司市值有朝一日會超過3000億元。

他在給客戶的報告中說：「管理層的信心正在出現拐點，第4季的結果表明，數位帶動的金融模型正在加速發展。」

根據Telsey Advisory Group分析師費南德斯(Cristina Fernández)的說法，Nike正通過其會員方案、更多的全價銷售、更多利用數據以及與Foot Locker等強大合作夥伴的智能批發模式與客戶建立更緊密聯繫而受益。

她將Nike股票目標價從160元調升至180元，並表示，「Nike品牌在全球的強勁動能足以抵銷中國的壓力和供應鏈限制。」

股價 分析師 營收

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