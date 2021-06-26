經濟復甦樂觀 史指收創新高

美股上漲，史坦普500指數 一路大漲至創紀錄新高，因為投資人看好隨著經濟繼續從疫情中復甦，通膨上升將是暫時的。

史指上漲14.21點或0.33%至歷史新高4280.71點，金融類股表現最好，上漲1.3%。道瓊 工業平均指數上漲237.02點或0.69%至3萬4433.84點，距歷史高點不到2%。那斯達克綜合指數回吐盤中漲幅收低9.32點或0.06%至1萬4360.39點，因10年期美國 國債殖利率躍升4個基點至1.52%。

史指本周上漲2.7%，創 2月初以來最大單周漲幅。道指本周上漲3.4%，為3月中旬以來表現最佳單周，那指周升2.4%。

商務部指出，聯準會(Fed)最在乎的關鍵通膨指標PCE在5月上漲3.4%，為1990年代初以來最快漲幅。該指數與接受《道瓊》調查的經濟學者預期相符。核心PCE月升0.5%，低於預期的0.6%。

在Fed宣布銀行業可以輕鬆抵禦嚴重衰退後，銀行股上漲。富國銀行(Wells Fargo)上漲2.66%，而Fifth Third和PNC均上漲超過2%。摩根大通和美國商銀均上漲超過1%。

Nike飆升15.53%，提振道指。該公司數位銷售額較去年成長41%，比2年前增加147%。

另一方面，聯邦快遞下跌3.63%，即使其財報獲利和營收都超過預期，並提出強勁的年度財測。