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動視、Take-Two、藝電 何者較佳？

財經新聞組╱綜合報導

MoffettNathanson對電子遊戲股進行評級，給予Take-Two和動視(Activision)買進評級，而藝電(Electronic Arts)為中性。並點名過去10年的3個「大趨勢」是重點：數位發行、遊戲內購買和成功的系列作品，像是動視的魔獸世界(World of Warcraft)和Take-Two的俠盜獵車手(Grand Theft Auto)。

但是，即使大盤指數創下歷史新高，但這些股票價格仍遠低於年初高點，因消費者開始走出家門，放下遊戲機。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，即使近期疲軟，也要尋找長期機會，「短期而言，疫情肯定帶來大量的未來需求，但現在每個人都準備好出門迎接陽光和空氣。」

藝電最接近其歷史高點，較1月峰值下跌約8%。Take-Two離得最遠，比2月的高點低近19%。

許洛施伯格說，「只要有個長期時間表，比如說2到4年，那麼這3支個股都是不錯的選擇，尤其是Take-Two。俠盜獵車手系列已經賺進100億元。」「遊戲業的整體動能仍然非常看好，值得長期買進，現在任何下跌都適合進場。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)看好最具吸引力的是動視和藝電，「動視看來正在形成雙頭肩形態，如果它真的跌破頸線，即200日移動均線，大約在89元，最好遠離該股，並在更低水平尋找重新進場點。」

但是他認為這個強有力的支撐點不太可能跌破，並指出，即使在去年疫情期間也沒有跌破。動視25日收於92.26元。

至於藝電，馬利表示，它開始跌破「上升三角形」底部，「這只是暫時休息，如果再跌，可能先退場一下。但是如果想在疲軟時買進，就大膽放手。如果它在未來某個時點突破145元至150元這個非常艱困的阻力點區間，就會像火箭一樣一飛沖天。」

藝電25日收於138.59元。

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