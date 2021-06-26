5月PCE上漲3.4% 29年來最大

商務部報告，聯準會(Fed)最在乎的關鍵通膨指標個人消費支出指數(PCE)在5月上漲3.4%，為1992年4月以來最大漲幅，符合市場預期。年增率為3.9%。不含食品及能源的核心PCE上漲0.5%，低於預期的0.6%。能源價格上漲27.4%，而食品成本上漲0.4%。

SpaceX 將在7月發射Starship

馬斯克執掌的SpaceX總裁肖特韋爾(Gwynne Shotwell)表示，SpaceX將在「7月發射」其Starship火箭，進行首次軌道太空 飛行。SpaceX過去一年對Starship原型進行多次短途試飛，但到達太空軌道代表測試火箭的下一步。該公司5月公布的飛行計畫是從該公司德州廠發射，目標是飛到夏威夷海岸。

亞馬遜 收購政府常用聊天平台

亞馬遜宣布，其雲端業務AWS已收購Wickr，這是一個由政府機構和企業使用的加密簡訊平台。交易條款沒有披露。在此之前，AWS一直希望獲得更多政府業務。AWS與微軟就五角大廈價值數百億元的雲端標案展開一場曠日持久的法律戰。數千政府機構正在使用亞馬遜雲端服務。

皇家加勒比遊輪26日佛州出航

在中止營業15個月後，遊輪航行重回市場。皇家加勒比(Royal Caribbean)旗下Celebrity Edge即將由佛羅里達海岸出航，這是自去年疫情關閉該行業全球業務之後，第一艘從美國港口出發的客輪。Celebrity Edge只開放36%的容量以執行社交距離規定。即使如此，26日仍有近1100名乘客搭乘。

英調查亞馬遜谷歌假評論管理

英國競爭監管機構對亞馬遜和谷歌發起正式調查，擔心它們對處理虛假評論未盡全力。CMA CEO柯斯切利(Andrea Coscelli)發表聲明表示：「我們正在調查亞馬遜和谷歌在防止或刪除虛假評論以保護客戶和誠實企業方面做得不夠的問題。」「如果發現它們做得不夠，我們隨時準備採取行動。」

維珍銀河獲FAA太空旅行載客許可

維珍銀河(Virgin Galactic)宣布已獲美國聯邦航空管理局(FAA)授予未來太空飛行中搭機乘客所需許可證，跨越完成開發測試的關鍵障礙。其股價大漲38.9%，創單日最大漲幅，收於55.91元。維珍銀河股價今年走勢震盪，2月一度升至60元以上，但在5月暴跌至15元低點，之後再反彈。