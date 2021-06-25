就是反蘋果 微軟：Windows 11平台更開放 而且不抽成

微軟發表Windows 11，宣稱較蘋果更開放。（美聯社）

微軟 公布最新版Windows 11，CEO納德拉(Satya Nadella)特別解釋這個新的操作系統與另一家擁有熱門操作系統的蘋果 有何不同。

他說，「如今世界需要一個更開放的平台，一個允許App 以自有方式成為平台的平台。」

目前蘋果公司正因控制開發者經由App Store賺錢而面臨法律壓力和開發商投訴。

而且蘋果還限制App製造商提出任何可能影響競爭力的產品，例如內含多個下載聯結的App。去年，蘋果禁止微軟一個單一App，因它可讓人們在iOS上玩多款雲端電子遊戲。微軟則在谷歌的Android行動平台上提供一個類似的App。

蘋果還對由其App Store下載的任何App所有後續銷售抽成30%，像是訂閱或遊戲內購買。但它最近將年營收低於100萬元的小型開發商的抽成比率降至15%。

納德拉說，在Windows 11中，微軟將「導入新的商店商業模式和政策，並為本土出版商創造新的機會」。

該公司為第三方開發商提供在其App中使用非微軟商務平台的選項，而不必與微軟分享它們的任何收入。

終端用戶還可以透過Epic Games和Valve Software等公司的非微軟應用商店下載App和遊戲。

納德拉說，「Windows深知沒有個別代理商就沒有個別電腦功能。」「個別電腦功能必須進行選擇。而我們必須培養和發展自有電腦功能。希望能消除目前經常存在的障礙，並提供選擇和聯結。」

微軟將其Teams聊天和視訊通話App納入Windows 11，該App適用於iOS、Android、Mac、Web和Linux。過去蘋果對其Messages和FaceTime的容他性非常挑剔，不過在本月初表示，FaceTime將於秋季適用於Android和Windows系統。