就是反蘋果 微軟：Windows 11平台更開放 而且不抽成
微軟公布最新版Windows 11，CEO納德拉(Satya Nadella)特別解釋這個新的操作系統與另一家擁有熱門操作系統的蘋果有何不同。
他說，「如今世界需要一個更開放的平台，一個允許App以自有方式成為平台的平台。」
目前蘋果公司正因控制開發者經由App Store賺錢而面臨法律壓力和開發商投訴。
而且蘋果還限制App製造商提出任何可能影響競爭力的產品，例如內含多個下載聯結的App。去年，蘋果禁止微軟一個單一App，因它可讓人們在iOS上玩多款雲端電子遊戲。微軟則在谷歌的Android行動平台上提供一個類似的App。
蘋果還對由其App Store下載的任何App所有後續銷售抽成30%，像是訂閱或遊戲內購買。但它最近將年營收低於100萬元的小型開發商的抽成比率降至15%。
納德拉說，在Windows 11中，微軟將「導入新的商店商業模式和政策，並為本土出版商創造新的機會」。
該公司為第三方開發商提供在其App中使用非微軟商務平台的選項，而不必與微軟分享它們的任何收入。
終端用戶還可以透過Epic Games和Valve Software等公司的非微軟應用商店下載App和遊戲。
納德拉說，「Windows深知沒有個別代理商就沒有個別電腦功能。」「個別電腦功能必須進行選擇。而我們必須培養和發展自有電腦功能。希望能消除目前經常存在的障礙，並提供選擇和聯結。」
微軟將其Teams聊天和視訊通話App納入Windows 11，該App適用於iOS、Android、Mac、Web和Linux。過去蘋果對其Messages和FaceTime的容他性非常挑剔，不過在本月初表示，FaceTime將於秋季適用於Android和Windows系統。
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