基建法案達協議 史指那指創新高

在拜登 總統宣布白宮與兩黨參議員達成基礎建設協議後，美股飆升至盤中高點，史坦普500指數 創下歷史新高。

史指上漲24.65點或0.58%收4266.49點，為歷史收盤新高，高於6月14日的紀錄高點，並完全收回因聯準會(Fed)意外政策轉向引發的跌幅。道瓊 工業平均指數上漲322.58點或0.95%至3萬4196.82點，距歷史高點約2.6%。那斯達克綜合指數上漲97.98點或0.69%，續創1萬4369.71點的新紀錄。

基礎建設協議預計將包括超過國會底線的5000億元新支出，但遠低於民主黨的最初提案。共和黨反對總統將公司稅率從21%調升至28%。

各個類股都上漲，將股指推至新高。金融、能源和通訊服務是表現最好的類股。特斯拉上漲3.54%，而開拓重工上漲2.6%。

在經濟數據方面，截至6月19日當周初請失業金人數總計41.1萬人，高於接受《道瓊》調查經濟學者估計的38萬人。

銀行股在Fed年度銀行壓力測試結果公布前上漲。壓測結果全部過關，並解除對銀行業設定的各項管制。在疫情期間，銀行被迫凍結股利並停止回購。壓測結果讓銀行業者可以開始提高支出。高盛上漲2.06%，摩根大通上漲0.93%。