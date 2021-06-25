2兆元的選擇 微軟或蘋果？

這是一場市值2兆元的競賽。微軟 24日趕上蘋果 公司，成為第二家市值超過2兆元的美國上市公司。

何者較佳？Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)質疑：「非選不可嗎？」「不是小孩才做選擇？」

但是，雖然選擇很困難，但他肯定地指出，其中一支股票看來適合投資 ，而另一支則是適合操作，「從投資角度來看，必須選擇微軟。它的資產負債表要好得多，本益比雖也偏高，但其成長速度要快一些，即使還不到10%。」

根據FactSet的估算，預計微軟在截至6月的2021財年銷售額將成長16%，而獲利預計將從2020財年的每股5.76元增至每股7.77元。該公司的本益比為32倍。

塔特羅說，「較適合市場操作的是蘋果。蘋果仍然離股價高點有些遠，而且本益比相當高。不過縱使它身價相當高，但資產負債表卻沒有那麼好。但我強調的操作是等蘋果創新高。」

自1月以來，蘋果與Netflix一起，是FAANG中少數沒有創下新高的個股之一。它目前仍然較其歷史高點低8%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(J.C. O’Hara)同意塔特羅的觀點，很難在兩者間做出選擇。他表示，根據其多頭的技術面分析，包括200日上升移動均線和最近在23日創下的歷史新高，微軟看來可能會繼續跑贏大盤。

他指出，「短期動能肯定有利於微軟。」

不過與此同時，相對於其他科技類股和大盤表現不佳，蘋果可能還有更大的上漲空間。

歐哈拉說，「如果目前是牛市，而整個牛市的特徵是輪轉，我相信蘋果正在準備好急起直追。看看它的一些同行：臉書、微軟和谷歌都走出突破走勢。」「蘋果的真正爆發只是時間問題，它的後發先至走勢將超過微軟所展現的短期動能。」