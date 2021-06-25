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1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金數 連2周高於40萬

勞工部報導，截至6月19日當周首次申請失業保險金人數為41.1萬，較前周41.8萬略有下降，但低於《道瓊》估計的38萬，連續第2周維持在40萬人以上水平。持續申領人數降至339萬人，少了14.4萬人。這個數字有一周時間落差。截至6月5日申領各項失業福利總人數沒有變化，仍為1484萬人。

耐久財訂單增2.3% 去年7月來最大

人口普查局統計，5月耐久財訂單成長2.3%，略低於預期的2.6%，但仍是去年7月以來最大增幅。較4月的下降0.8%有所回升。不含運輸的訂單僅成長0.3%，不計國防訂單下降的總訂單成長1.7%。出貨量、未完成訂單和庫存均加速增長，而非國防資本財的新訂單增加2.7%。

首季GDP成長終值6.4% 維持不變

商務部表示，第1季國內生產總值(GDP)成長率終值為6.4%，與上次估計持平，符合預期。由於投資和出口的調升被進口的調升所抵消，因此終值6.4%的估計值保持不變。

Doximity正式IPO 估值94億元

自封醫界LinkedIn的Doximity在其IPO中籌集近5億元，在24日首度在股市掛牌交易，股價翻倍上揚，收盤報53元，估值達94億元。Doximity前一晚以每股26元售出1900萬股，高於其20至23元的預期範圍，現有股東也釋出430萬股。該公司股票代碼為「DOCS」。

數位媒體BuzzFeed將借殼上市

十多年來，BuzzFeed一直與其他數位媒體競爭消費者注意力。現在則是同業其他成員觀察它的下一步是否會成功。BuzzFeed宣布有意透過與特殊目的收購公司890 Fifth Avenue Partners合併上市交易。加上收購Complex Networks，BuzzFeed將以15億元的隱含估值開始交易。

爭才大戰 福特技術長跳槽亞馬遜

福特汽車技術長跳槽至亞馬遜，凸顯出汽車和科技業進行中的人才爭奪戰有多激烈。福特24日證實，2014年自洛克希德馬丁公司加入福特汽車的技術長華盛頓(Ken Washington)將於7月16日去職。根據內部員工備忘錄，他將加入亞馬遜，在加州Sunnyvale研發總部擔任軟體工程副總裁。

亞馬遜 汽車 勞工部

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