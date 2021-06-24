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折扣少欠宣傳 亞馬遜會員日銷售成長放緩

財經新聞組╱綜合報導
亞馬遜今年會員日促銷仍有利第三方賣家。（路透）
亞馬遜今年會員日促銷仍有利第三方賣家。（路透）

亞馬遜23日宣布了其22日結束的年度Prime會員日促銷結果，凸顯出該活動有助提升第三方賣家的銷量。

連續第二年，亞馬遜的第三方賣家Prime Day銷售額成長超過第一方零售業務。該公司表示，賣家從Prime會員日之前的促銷活動中淨賺19億元；如果用戶向小型企業購物，可享受10元折扣。

但與前幾年相比，亞馬遜針對Prime會員日結果的宣傳力度不大，缺乏它以往提供的大手筆促銷以吸引消費者湧向網站搶購這些大幅降價的商品。

亞馬遜往年都會將會員日活動描述為「史上最大」或「亞馬遜史上最大的購物活動」，但今年卻不再這麼說；該公司反而指出，Prime Day是第三方賣家「史上最重要的2天」。

亞馬遜從未披露Prime Day的總銷售額，但去年它罕見地披露了第三方賣家在活動期間帶進35億元收入。而今年依舊諱莫如深。

亞馬遜於2015年推出Prime Day。數日的折扣活動有助亞馬遜吸引新的 Prime會員，並讓該公司能推廣其產品和服務。對於亞馬遜和其他推出競爭性交易的零售商來說，它已成為一年中最繁忙的購物日之一。

亞馬遜Prime會員日期間的銷售額可能仍會創下歷史新高，但與往年相較，增幅可能會放緩。Adobe Analytics估計，Prime Day的銷售額超過110億元，與去年10月中旬延後舉辦的活動相比增加6.1%。根據Digital Commerce 360的統計，亞馬遜去年Prime會員日銷售了價值104億元的商品，較2019年的71.6億元增加45.2%。

供應鏈問題也可能是導致Prime會員日較以往平靜的原因。第三方賣家今年面臨更大的壓力，因為它們須面對全面供應鏈中斷，從全球晶片短缺到中國兩個最繁忙港口因新冠病例激增而塞港。部分賣家表示，它們今年選擇減少Prime Day折扣，因為擔心可能會供貨不及。

亞馬遜 供應鏈 中國

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