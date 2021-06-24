選民支持科技監管 但不是當務之急

根據科技業贊助的機構Chamber of Progress委託進行的民意調查顯示，選民支持對科技業進行監管，但不太支持可能妨礙享受服務的方案。

眾議院司法委員會將就一系列針對大型科技公司的反壟斷法案進行辯論。委員會小組調查後發現，亞馬遜 、蘋果 、臉書 和谷歌擁有壟斷市場力量。

這些大型科技公司或所贊助的產業團體，包括Chamber of Progress在內，都公開反對這些法案，指稱它們將從根本上改變用戶所依賴的服務。根據最新的民意調查，選民反對這種情況出現。

總體而言，受訪者並未將科技監管列為國會最應關注的重點。在經濟、公衛、氣候變遷和基礎建設等優先事項清單中，44%受訪者將科技公司法規列在國會最迫切解決的問題中最後一項。

在提出大型科技平台可能改變其服務的具體例證前，53%的受訪者願意在某種程度上支持國會通過立法，對亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌等公司實施新規範。

但是，一旦提出企業可能根據法案改變其產品的具體例子後，更多受訪者表示反對。例如，在被問及亞馬遜可能只能為某些Amazon Prime產品提供免費送貨服務時，只剩15%會繼續支持立法，17%表示不影響立場，9%不知道或沒意見，59%表示這至少會使他們更可能反對該法案。

兩黨議員組成的小組本月初提出2項可能衝擊科技平台結構的法案，美國選擇和網路創新法案(The American Choice and Innovation Online Act)將阻止主導市場地位的平台較競爭對手提前提供自有服務，而終止平台壟斷法案(Ending Platform Monopolies Act)將禁止此類平台擁有存在利益衝突的業務。這對亞馬遜和蘋果等公司構成明顯的威脅，因它們在經營的市場也提供自有產品。