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1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

財經簡訊

財經新聞組／整理

酪梨出貨減 拖累Chipotle獲利

Truist分析指出，Chipotle Mexican Grill的獲利率可能會受到下季酪梨出貨量下降的打擊。Hass酪梨協會預測，與去年相較，第3季酪梨出貨量將下降5.8%。供應量減少可能會導致價格飆升，並讓Chipotle製作酪梨醬的成本更高。雖僅占銷售成本5～10%，但價格上漲10%拖累當季獲利10～12分。

卡夫亨氏指目前通膨仍可承受

卡夫亨氏(Kraft Heinz)美國業務負責人里維拉(Carlos Abrams-Rivera)表示，迄今為止，該公司在面對新冠疫情期間不斷上漲的物價壓力「仍可承受」，他說，目前整體淨通膨大約在個位數左右，但在咖啡、肉類和起司這3項大宗商品上的確已過高，將以翻新品牌、改變包裝和提高效率來因應。

NFL聘高盛評估媒體資產活化

NFL宣布正在考慮戰略選擇，包括出售其NFL Media資產持股，像是NFL Network、NFL RedZone及其數位平台。並表示已聘請高盛來「判定及評估NFL Media的合作方式，目標在於創造更具活力的媒體資產、擴大影響力和參與度，並為球團創造額外價值，如直接面對消費者、新的內容和國際化」。

西南航空CEO將下台 老將接任

西南航空CEO凱利(Gary Kelly)表示，在擔任CEO超過17年之後，他將於明年2月辭去該職。該航空公司將任命已服務逾30年、目前擔任企業服務部執行副總裁的資深老將喬丹(Bob Jordan)接任，責成他領導公司從新冠疫情中復元。凱利則將擔任執行主席至少至2026年。

傳康卡斯特擬進軍串流媒體

《華爾街日報》報導，康卡斯特(Comcast)CEO羅伯茲(Brian Roberts)正在探索進軍串流媒體的可能，提出可能與ViacomCBS合作或收購Roku的想法。這篇報導讓康卡斯特股價大跌逾3%，Roku股價上漲逾4%，而ViacomCBS股價上漲逾3%。康卡斯特發言人指該報導純屬猜測。

自駕卡車Embark將借殼上市

由25歲的CEO羅德里格斯(Alex Rodrigues)領導的自駕卡車企業Embark於23日宣布將經由SPAC上市。總部位於舊金山的Embark計畫以52億元價格與特殊目的收購公司Northern Genesis Acquisition Corp. II合併，成為公開上市股票。這家無人駕駛科技公司預計將籌集約6.14億元現金。

NFL CEO 股價

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