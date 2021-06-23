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亞馬遜Prime首日 銷售額料寫今年新紀錄

財經新聞組╱綜合報導

根據22日發布的最新數據，亞馬遜48小時Prime會員日活動的第一天預期計將帶進今年最多的24小時網路銷售額。

根據Adobe Analytics追踪的指數，亞馬遜於美東時間21日凌晨3點開始的大型促銷活動，在前24小時內的銷售額將超過56億元，較去年同期增加8.7%。該指數檢視超過1兆次美國零售網站點擊，涵蓋18個產品類別的1億件以上商品。

Adobe表示，21日的網購額也超過去年感恩節消費者在網路上花費的51億元。

然而，Adobe並沒有將今年的Prime Day購物盛會與去年延至10月舉行的會員日進行比較。這項傳統上在7月舉行的活動，去年因新冠疫情而被迫延遲。今年，亞馬遜將日期略微調整提前，以讓Prime會員日落在第2季通常的購物淡季中。

包括沃爾瑪、目標百貨(Target)、百思買(Best Buy)和科爾百貨(Kohl's)在內的企業本周也提供競爭性的降價促銷。

Adobe表示，年收入超過10億元的零售商21日公布的電子商務銷售額較去年同期增加了28%，而年收入低於1000萬元的小型零售商則提升了22%。

Adobe商務產品和平台副總裁伍斯利(Jason Woosley)表示：「Prime Day的第一天成功地將美國電商的消費動能加速到一個新的高度，網路零售環境由於疫情本就已經經歷高水平的成長。」

Adobe表示，21日在亞馬遜網站上發現的最大折扣是玩具，價格平均下降12%。家電平均折扣為5.2%，而電子產品折扣約為3%。

該公司表示，所有類別產品的最優惠價格預計將在今年底時的假期銷售季期間推出。許多品牌本周選擇不對任何產品打折。物流問題也加強了對庫存的控制，這意味著零售商能賣的商品減少了。

亞馬遜 零售商 美國

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