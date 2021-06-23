若跌10-15% 正是進場良機

即使道瓊工業指數 才剛剛出現自3月5日以來最佳單日走勢，但景順(Invesco)首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)認為還不能以輕心。

她警告，大盤很容易出現10%至15%的修正影響，「我們正處於一個非常不穩定的時期，因為股市已經很長一段時間沒有出現任何重大拋售。此外，市場也正在觀察聯準會(Fed)自行調整其角色。」「當股市主要是由Fed驅動時，總是存在一些風險。」

不過就算發出警告，胡珀仍是站在多頭立場，並建議利用股市的疲軟。如果股市大幅下跌，她預計會因經濟強勁復甦而迅速回升。

她表示，「一旦股市出現8%至10%的跌幅，我就會進場買進。」「這可能會是個重要的機會，而是是投資人一直在等待的機會。」

胡珀預計，與經濟復甦相關的股票 將在今年下半年跑贏成長型類股，「請務必牢牢記住：這次經濟將強勁復甦。」「這將有利於周期性類股和小型股。」

然而，胡珀也認為持有成長型類股的優點，尤其是大型科技股，隨著Fed希望逐步退出寬鬆貨幣政策，這些股票近期可能會面臨壓力。

她的理由是：在新冠疫情之後，美國 企業中很大一部分似乎將永久性地為員工採取居家混合工作模式。此外，資本支出預測也會增加。

胡珀說，「從長遠來看，我十分看好對科技業。」「它擁有很多強大的催化劑，我認為如果要展望1到3年的走勢，它真的會表現出色。」

主要股指21日從上周跌勢強勁反彈。道指上漲586.89點或1.8%，史坦普500指數也走升，只比歷史高點低1%。以科技股為主的那斯達克指數也上揚。股指22日續揚。