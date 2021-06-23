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若跌10-15% 正是進場良機

財經新聞組╱綜合報導

即使道瓊工業指數才剛剛出現自3月5日以來最佳單日走勢，但景順(Invesco)首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)認為還不能以輕心。

她警告，大盤很容易出現10%至15%的修正影響，「我們正處於一個非常不穩定的時期，因為股市已經很長一段時間沒有出現任何重大拋售。此外，市場也正在觀察聯準會(Fed)自行調整其角色。」「當股市主要是由Fed驅動時，總是存在一些風險。」

不過就算發出警告，胡珀仍是站在多頭立場，並建議利用股市的疲軟。如果股市大幅下跌，她預計會因經濟強勁復甦而迅速回升。

她表示，「一旦股市出現8%至10%的跌幅，我就會進場買進。」「這可能會是個重要的機會，而是是投資人一直在等待的機會。」

胡珀預計，與經濟復甦相關的股票將在今年下半年跑贏成長型類股，「請務必牢牢記住：這次經濟將強勁復甦。」「這將有利於周期性類股和小型股。」

然而，胡珀也認為持有成長型類股的優點，尤其是大型科技股，隨著Fed希望逐步退出寬鬆貨幣政策，這些股票近期可能會面臨壓力。

她的理由是：在新冠疫情之後，美國企業中很大一部分似乎將永久性地為員工採取居家混合工作模式。此外，資本支出預測也會增加。

胡珀說，「從長遠來看，我十分看好對科技業。」「它擁有很多強大的催化劑，我認為如果要展望1到3年的走勢，它真的會表現出色。」

主要股指21日從上周跌勢強勁反彈。道指上漲586.89點或1.8%，史坦普500指數也走升，只比歷史高點低1%。以科技股為主的那斯達克指數也上揚。股指22日續揚。

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