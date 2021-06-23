5月成屋銷售降0.9% 連跌4個月

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，5月成屋銷售較4月下降0.9%，連續第4個月下滑；經季節性調整後年化率為580萬套，略高於疫情前水平。與上年同期相較高出44.6%，但去年同期房市因疫情而關閉兩個月，這個數據嚴重失真。5月底待售房屋123萬套，年減20.6%，約當2.5個月的供應量。

傳Peloton進軍可穿戴設備市場

據《彭博》報導，Peloton正在開發數位心率臂帶，藉此進軍可穿戴設備市場。報導引用臂帶設備的機密細節和圖像顯示，該腕帶有兩種不同尺寸，除了可與使用該公司健身App的手機、平板電腦和電視聯線外，還可與Peloton的自行車和跑步機無線配對。

Krispy Kreme有意IPO重新上市

根據最新監管文件，Krispy Kreme打算在今年透過首次公開募股(IPO)募集5.6億至6.4億元資金。這家甜甜圈連鎖店21年前在網路泡沫期間首次上市。2016年，Reimann家族投資部門JAB Holding以13.5億元收購Krispy Kreme後將其私有化。Krispy Kreme希望以每股21至24元價格出售股票。

麥當勞經過數月測試，將於7月8日在全美推出其首個會員方案。麥當勞於去年11月開始測試會員制，雖在海外有成功先例，但這次是首度在美國推出。客戶每消費1元可獲得100積分，藉以兌換16種產品。最簡單的商品如薯餅或起司漢堡只需1500積分即可兌換。快樂兒童餐或大麥克則需6000分。

歐盟 對谷歌 網路廣告展開調查

歐盟執行機構歐盟委員會22日對谷歌展開一項新調查，以評估這家科技巨頭是否獨厚自有網路廣告顯示技術服務，從而違反反壟斷規定。在最新調查中，委員會將評估谷歌對廣告商、出版商和其他第三方訪問用戶身份和用戶行為數據的能力進行的限制。

Target承諾2040年實現零排放

Target以其獨家商品而聞名，涵蓋從工藝品到服裝等各種商品都有自有品牌。現在該公司承諾讓所有產品更加環保，將設計成更加耐用，到2040年前將消除浪費並鼓勵重複使用。Target目標是成為一家淨零企業，代表它的美國業務將不會產出垃圾廢棄物，並在其營運和供應鏈中實現零排放。