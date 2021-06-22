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避險基金大咖：美國不致於重現1970年代大通膨

編譯黃淑玲／綜合外電
美國德州Midland一處鑽油井。 美聯社
美國德州Midland一處鑽油井。 美聯社

與達里歐等人共同經營橋水（Bridgewater）投資管理公司的知名避險基金投資人Bob Prince說，他不認為美國會重現1970年代的「大通膨」情況。他的看法和許多重量級基金經理人一樣，覺得物價壓力可望進一步減輕。

現為橋水共同投資長的Prince對金融時報表示，全球通縮力道反而一直存在，最終會牽住美國最近揚升的物價，然後「你們會看到一些通膨，而這通彭會是溫和的。」

上個月美國的消費者物價指數（CPI）年增率達5%，創下近13年新高。數據引發華爾街論戰，爭辯經濟復甦加上財政與貨幣刺激措施的資金氾濫，供應鏈現在又出現許多問題，是否會使商品和勞物的價格持續高漲。

美國銀行（BofA）本月調查基金經理人的結果發現，逾70%受訪者不預期通膨較高的情況會長久。

Prince說：「1970年代時，你的信用往上增加，但沒有把多印的鈔票收回來。那時工會有非常強大的集體談判能力。大宗商品市場自由化，所以各種商品都飛漲，油價也飆......現在都沒有這些情況。」

1970年代通貨膨脹率曾高達10%，過度寬鬆的貨幣政策輔以食品和能源價格震撼，形成難以打破的經濟損傷惡性循環。

美國 投資 貨幣

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