美股大漲 專家：Fed很快縮減量化寬鬆 比預期更快升息

專家指醒股市可能錯判Fed的升息決心。（路透）

儘管市場擔心投資 人還沒意識到聯準會(Fed)開始升息 的速度會有多快，但美股21日仍大幅上漲。在上周最後3個交易日大跌後，華爾街強勢反彈，道瓊工業平均指數上漲超過1.7%。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「市場正在重回舒適圈。」「經濟成長強勁。他們仍然認為通膨只是暫時的，因此Fed在縮減每月資產購買額度方面的步伐將相對緩慢，這也就是何以股指會走高。」

但美國商銀信貸策略師米克爾森(Hans Mikkelsen)表示，這種對Fed政策的樂觀看法是錯誤的。

米克爾森在給客戶的報告中表示：「預計Fed將很快開始縮減其量化寬鬆，並比預期更快開始升息。最重要的是，這會比目前市場預計要快得多。」

報告強調，在18人的FOMC委員會中，只有2人反對延後至2022年再升息；並對明年是否應升息意見分歧，而8成委員認為2023年最多會升息3次。

總的來說，成員們對政策應該走向何方的看法與目前史上最寬鬆的Fed政策存在顯著差異。

米克爾森表示，雖然Fed立場仍屬鷹派，但利率 長期偏低的信貸市場可能錯判Fed的走向。根據CME的FedWatch追踪工具，由市場角度來看，Fed在2022年7月前升息的可能性只有41%。

他指出，「利率市場的主要錯誤判斷不是縮減購債，也不是首次升息的時間，而是開始升息後的步伐，與以往正常的升息周期相較，明顯低估了。」

米克爾森指出，Fed事實上已經開始縮減其在新冠疫情期間買進的小型公司債券投資組合，此舉「100%出乎意料，因為Fed出售資產的記錄向來不佳，這代表Fed越來越有膽量退出其超級寬鬆的貨幣政策立場，即使違背市場預期。」