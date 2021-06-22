專家：通膨當頭 股指恐跌10-20%

穆迪分析(Moody’s Analytic)首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)向投資 人傳達了一個訊息：準備好迎接股市的重大修正。

他預計，更加鷹派的聯準會(Fed)將引發10%至20%的大跌。

而且，與過去幾年的大幅下跌不同，贊迪預計不會出現快速反彈，特別是因為市場估值過高。他估計可能需要1年時間才能完全復元。

他說，「股市的利多正在匯集。」「Fed此刻必須改變政策，因為經濟過度強勁。」

他暗示修正波可能已經上路，因為投資人開始受到驚嚇。

道瓊工業指數 上周創下2020年10月以來最大單周跌幅，下跌3.45%。史坦普500指數創2月底以來最糟單周走勢。以科技股為主的那斯達克指數上周也收跌，但僅較歷史高點低1.28%。

即使股市發出警告，贊迪認為經濟可望避免衰退，因為衰退主要源自風險資產價格過度擴張，而非嚴重的基本面問題。

他說：「經濟仍將蓬勃發展。」「失業率將會降低。工資增幅會很強勁。」

贊迪幾個月來一直在提醒通膨問題。他在3月初即斷言通膨「即將到來」，而投資人並未準備好應對這個風險。根據贊迪的說法，它仍是影響股市和債券投資人的重要問題，指標10年期美國國債殖利率 繼續下降的可能性很小。

他認為，「根據目前情況判斷，我不會指望利率長期保持在1.5%。」

股票和債券並不是唯一引起他注意的風險資產。贊迪也認為大宗商品和加密貨幣的拋售正在醞釀更多麻煩。此外，他也擔心因房貸利率上升，房市能否繼續維持現有強勢地位。

他說，「通貨膨脹率將高於新冠疫情前水平。」至少四分之一個世紀以來，Fed一直在努力提高通膨率，我認為它們終於真的成功了。」