我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

專家：通膨當頭 股指恐跌10-20%

財經新聞組／綜合報導

穆迪分析(Moody’s Analytic)首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)向投資人傳達了一個訊息：準備好迎接股市的重大修正。

他預計，更加鷹派的聯準會(Fed)將引發10%至20%的大跌。

而且，與過去幾年的大幅下跌不同，贊迪預計不會出現快速反彈，特別是因為市場估值過高。他估計可能需要1年時間才能完全復元。

他說，「股市的利多正在匯集。」「Fed此刻必須改變政策，因為經濟過度強勁。」

他暗示修正波可能已經上路，因為投資人開始受到驚嚇。

道瓊工業指數上周創下2020年10月以來最大單周跌幅，下跌3.45%。史坦普500指數創2月底以來最糟單周走勢。以科技股為主的那斯達克指數上周也收跌，但僅較歷史高點低1.28%。

即使股市發出警告，贊迪認為經濟可望避免衰退，因為衰退主要源自風險資產價格過度擴張，而非嚴重的基本面問題。

他說：「經濟仍將蓬勃發展。」「失業率將會降低。工資增幅會很強勁。」

贊迪幾個月來一直在提醒通膨問題。他在3月初即斷言通膨「即將到來」，而投資人並未準備好應對這個風險。根據贊迪的說法，它仍是影響股市和債券投資人的重要問題，指標10年期美國國債殖利率繼續下降的可能性很小。

他認為，「根據目前情況判斷，我不會指望利率長期保持在1.5%。」

股票和債券並不是唯一引起他注意的風險資產。贊迪也認為大宗商品和加密貨幣的拋售正在醞釀更多麻煩。此外，他也擔心因房貸利率上升，房市能否繼續維持現有強勢地位。

他說，「通貨膨脹率將高於新冠疫情前水平。」至少四分之一個世紀以來，Fed一直在努力提高通膨率，我認為它們終於真的成功了。」

投資 殖利率 指數

上一則

嚴打走私避稅 海南自貿港法上路

下一則

中國經濟下半場 三個視角

延伸閱讀

因疫轉變 美國經濟走向「新正常時代 」

因疫轉變 美國經濟走向「新正常時代 」
金融市場面臨夏季大震盪

金融市場面臨夏季大震盪
穆迪分析：當心通膨釀利空 股市恐回檔20%、花1年回升

穆迪分析：當心通膨釀利空 股市恐回檔20%、花1年回升
道指本周跌3.5% 去年10月來最大

道指本周跌3.5% 去年10月來最大

熱門新聞

台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光