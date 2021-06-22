股指跌深反彈 道指大漲586點

美股大漲，收復了因聯準會(Fed)政策轉變造成的部分嚴重跌幅。

道瓊工業平均指數 上漲586.57點或1.76%至3萬3876.65點，為3月5日以來最佳單日表現；道指上周走勢為10月以來最糟。史坦普500指數上漲58.34點或1.4%收4224.79點，距離歷史高點不到1%。那斯達克綜合指數表現相對不佳，僅上漲111.1點或0.79%至1萬4141.48點，因為亞馬遜、特斯拉、輝達和Netflix等關鍵科技股出現下跌。

由於史指能源類股上漲近3%，上周遭重創的商品類股市場反彈。德文能源(Devon Energy)和西方石油 (Occidental Petroleum)分別上漲至少5%，而埃克森美孚和雪佛龍均上漲2%。包括挪威郵輪公司、Gap和波音公司在內的經濟重啟類股也走高。摩根大通、美國商銀和高盛等銀行股也出現反彈。

投資人上周消化了Fed的最新經濟預測，並擔心升息 可能比預期來得更早。Fed 16日調升通膨預期，並預測2023年開始升息。

道指上周下跌3.5%，而史指和那指分別下跌1.9%和0.2%。

與此同時，隨著中國繼續打擊加密貨幣挖礦，比特幣下跌逾7%至3萬2500元。