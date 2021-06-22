除亞馬遜 專家看好eBay適合投資

今天是亞馬遜 今年Prime會員日的第一天。這個為期2天的年度活動，是這家電子商務巨頭每年最大的購物活動之一。

不過，亞馬遜的股價在進入本周之前還需要再迎頭趕上。它在2021年至今上漲了7%，低於史坦普500指數11%的漲幅。不過它上周上漲了4%。

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，每個投資 人或多或少都應該持有這支大型股。一旦突破阻力點3550元，他將更加看多。亞馬遜21日收於3453.96元。

不過，巴魯克認為，現在在電子商務類股中可能有其他更好的投資標的，「其中最不受眾人矚目的標的就是eBay。它偷偷地走過了輝煌的一年，雖然它略微回跌，但我認為這就是我們應該進場買進的承接價位。它大約在60元到62.5元之間會浮現很多支撐力道。」

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)則是堅持看多亞馬遜，並表示它會是今年夏天看來不錯的交易。

他指出，「如果能買為什麼不直接買龍頭股？要買就買亞馬遜。這支股票 顯然表現非常好，目前投資人正迅速恢復擁抱成長型類股，但可能投資部位仍顯不足，因此他們正在挑選其中一些大型股，而亞馬遜顯然因此備受青睞。」

亞馬遜6月以來上漲了8%，扭轉了5月下跌7%的走勢。

塔物羅說，「投資人很清楚它不是一種價值型操作，它根本不是。亞馬遜的遠期本益比約為50倍，還滿高的。所以，它當然是個操作標的。」

他認為亞馬遜短期內會表現優異，並預測在今年秋天可能會出現下跌，屆時可能表現不佳的工業周期性類股將再次領導大盤走勢。