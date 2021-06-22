Uber收購Cornershop剩餘股權

Uber表示正以全股收購雜貨配送新創公司Cornershop剩餘的47%股權。此次收購顯示出Uber如何在其尚未獲利的核心乘車業務之外進行更多投資。Ubet近2年前以未公開價格收購Cornershop多數股權。Cornershop目前在美國、秘魯、巴西、哥倫比亞和加拿大開業。

MicroStrategy持10萬枚比特幣

企業軟體公司MicroStrategy表示，在完成另一輪購買後，它現在擁有超過10萬枚比特幣，這次買進1萬3005個比特幣大概花了4.89億元。該公司表示，目前持有的10萬5085枚比特幣的平均買進價格為2萬6080元，包括相關手續費在內。截至21日，持有市值超過30億元。

史匹柏將為Netflix 製作多部作品

知名電影 製作人史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)與Netflix達成協議，他所屬製作公司Amblin Partners將Netflix製作數部劇情片。但這項合作案並不及於史匹柏執導的任何電影。今年12月他將與迪士尼的20世紀影業合作發行「西城故事」；Amblin另與環球影業有單獨的電影發行協議。

DoorDash為Albertsons配送雜貨

DoorDash宣布與Albertsons Cos.合作，為Albertson旗下包括Safeway、Vons和Jewel-Osco近2000家商店提供按需雜貨配送服務。這項合作展示出DoorDash如何幫助像是Albertsons這樣的雜貨店，以與目前網購雜貨配送市場龍頭亞馬遜和沃爾瑪展開競爭。

沙拉連鎖店Sweetgreen申請IPO

沙拉連鎖店Sweetgreen秘密申請IPO。Sweetgreen成立於2007年，被視為更健康的速食選擇。多年來一直傳言規畫公開上市，但在新冠疫情推動其數位銷售成長之際，它就啟動了。該公司今年初的最後一輪融資的估值接近18億元。Sweetgreen自稱2019年營收超過3億元。

外送新創Gopuff收購Liquor Barn

外送新創公司Gopuff以未公開價格收購Liquor Barn。Gopuff專注於在最短時間內提供客戶想要的便利商品，它擴大其實體中心的作法與競爭對手不同。它擁有、經營和倉儲自有全職員工的履行中心，而其他同業則在平台上與用戶、司機和零售商聯繫。